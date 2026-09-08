Morena oficializa salida de Enrique Inzunza de la bancada del Senado

Por ello, se prevé que en los próximos días, le quitarán a Enrique Inzunza Cázarez la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativo s , así lo dio a conocer el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier.

Al participar en el informe de labores del senador Emmanuel Reyes Cardona, el morenista explicó que una vez que Inzunza Cázarez se salió de la bancada de Morena, no puede continuar al frente de una Comisión que le corresponde al partido oficialista encabezar.

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el Reglamento (del Senado). Los senadores que no tienen un grupo parlamentario... es un tema que le compete la designación y distribución por el peso que tienen cada uno de los grupos en el Senado, definir sus presidencias (de las comisiones)”, sostuvo el legislador.

Señaló que hasta ahora no sabe quién presidirá esta Comisión, que es una de las relevantes en el Senado, ya que se encarga de dictaminar reformas constitucionales.



Ignacio Mier explicó que será hasta finales de septiembre cuando hagan las reasignaciones en diversas comisiones, pues recordó que 15 senadores solicitaron licencia en los últimos meses para buscar ser candidatos de Morena.

Desde el 26 de agosto, el senador anunció que su salida del grupo parlamentario de Morena y dijo que sería senador “independiente”, aunque en realidad es legislador sin partido.

Esta salida se dio después de que gobernadores y legisladores de Morena, así como la presidenta Claudia Sheinbaum le plantearon valorar solicitar licencia como legislador con lo que perdería el fuero constitucional.