“Los parches no corregirán el cáncer de la elección”: Javier Laynez arremete contra reforma judicial

Elección de jueces es “antinatura”, afirma Laynez

“Ahora va a haber que cuidar también ahí está nueva iniciativa, pues hay que darle seguimiento. Para mí todos son paliativos, para todos son una aspirina, para un cáncer terminal”, afirmó.

El ministro en retiro sostuvo que reducir el número de candidatos tampoco resolverá el problema, pues consideró que la ciudadanía no tiene por qué conocer las diferencias técnicas entre los distintos cargos y materias judiciales para poder emitir un voto informado.

A su juicio, la elección de jueces y magistrados es “antinatura” y resulta incompatible con la función que desempeña el Poder Judicial.

“Totalmente incompatible. No encuentro una evidencia que me permita cambiar esa posición”, sostuvo.

Laynez Potisek rechazó que esta dificultad tenga que ver con el nivel de conocimiento de la población mexicana. “No es que la gente en México seamos más ignorantes que otras latitudes. Pueden ir a Francia y va a ser lo mismo”, señaló al cuestionar que se traslade a los ciudadanos la responsabilidad de decidir quién debe ocupar un cargo judicial.

En 2025 se llevó a cabo la primera elección judicial en la historia de México. (Cuartoscuor/Victoria Valtierra Ruvalcaba)





Capacitación no sustituye la carrera judicial

Sobre la capacitación obligatoria para jueces y magistrados, el ministro en retiro cuestionó cuál sería su verdadero incentivo si no está vinculada con un sistema de carrera judicial.

Consideró que la preparación académica puede representar un valor adicional cuando forma parte de un proceso de selección o promoción, pero pierde ese sentido cuando se convierte únicamente en una obligación.

“Lógicamente, irán a tomar los cursos, las maestrías, está bien, si le gusta, qué bueno, pero cuando lo hace por obligación no hay el incentivo”, comentó.