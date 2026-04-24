Desarticulación de bandas y decomisos millonarios: los golpes de Sheinbaum al huachicol

Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

En la administración de la Presidenta @Claudiashein se han fortalecido las labores de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustible.



Como resultado de acciones del @GabSeguridadMX,

encabezados por @FGRMexico se ejecutaron 20 cateos (10 en Edomex… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 22, 2026

La red tenía una capacidad de extracción de hidrocarburos de hasta 1.5 millones de litros por semana.

El jueves 23 de abril, autoridades mexicanas confirmaron la detención del contralmirante Fernando Farías, quien entró a Argentina con un pasaporte falso y pedirá al Gobierno de Javier Milei que le dé asilo, pues teme por su vida y las represalias que enfrentaría si vuelve a México.

Harfuch señaló que gracias a los mecanismos internacionales de intercambio de información y cooperación en Argentina fue detenido el también sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esperan que el gobierno de Argentina proceda a la extradición del exintegrante de la Marina.

Fernando y su hermano Manuel fueron señalados desde el primer momento de ser las cabecillas de la red de tráfico de hidrocarburo. Su abogado, Epigmenio Mendieta, asegura que ninguno de los dos cometió algún delito y que al contrario, fueron ellos quienes alertaron a Rafael Ojeda de la red de huachicol.

Los otros golpes al huachicol

A su llegada a la presidencia, Sheinbaum no solo dio continuidad al combate contra el huachicol iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que lo aceleró y aseguró que el objetivo es eliminar por completo ese delito.

“Hasta donde tope. Nosotros no vamos a proteger a nadie, si hay funcionarios públicos involucrados, si hay otras personas involucradas, empresarios, nosotros queremos erradicar por completo este delito”, dijo en julio de 2025.

Aunque no hay datos de cuánto asciende el total de combustible decomisado, su gobierno ya superó al gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador . En sus primeros ocho meses, las incautaciones alcanzaron -por lo menos- los 70 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita, mientras que en el gobierno anterior fueron 46 millones asegurados.