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Desarticulación de bandas y decomisos millonarios: los golpes de Sheinbaum al huachicol

En el objetivo de "erradicar" el huachicol, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado decomisos históricos de combustible y detenciones clave, entre ellas, la de exmarinos.
vie 24 abril 2026 08:00 PM
Aseguramiento Huachicol
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado decomisos históricos de huachicol. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

La batalla del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el huachicol está arrojando resultados. En los primeros 19 meses de su administración, se desmanteló a los “Petrofactureros”, una de las redes más complejas dedicadas al contrabando de combustible, se detuvo a Fernando Farías Laguna, marino señalado como el líder de la red de huachicol fiscal que operó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y se han realizado decomisos históricos, entre ellos el de 15 millones de litros en Coahuila y el de 10 millones en Tamaulipas.

Esta semana, el gabinete de seguridad se anotó dos de los golpes en el combate al huachicol. El miércoles 22 de abril se informó la detención de 14 personas vinculadas al robo de hidrocarburos y lavado de dinero en los estados de Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México.

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Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

La red tenía una capacidad de extracción de hidrocarburos de hasta 1.5 millones de litros por semana.

El jueves 23 de abril, autoridades mexicanas confirmaron la detención del contralmirante Fernando Farías, quien entró a Argentina con un pasaporte falso y pedirá al Gobierno de Javier Milei que le dé asilo, pues teme por su vida y las represalias que enfrentaría si vuelve a México.

Harfuch señaló que gracias a los mecanismos internacionales de intercambio de información y cooperación en Argentina fue detenido el también sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esperan que el gobierno de Argentina proceda a la extradición del exintegrante de la Marina.

Fernando y su hermano Manuel fueron señalados desde el primer momento de ser las cabecillas de la red de tráfico de hidrocarburo. Su abogado, Epigmenio Mendieta, asegura que ninguno de los dos cometió algún delito y que al contrario, fueron ellos quienes alertaron a Rafael Ojeda de la red de huachicol.

Los otros golpes al huachicol

A su llegada a la presidencia, Sheinbaum no solo dio continuidad al combate contra el huachicol iniciado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que lo aceleró y aseguró que el objetivo es eliminar por completo ese delito.

“Hasta donde tope. Nosotros no vamos a proteger a nadie, si hay funcionarios públicos involucrados, si hay otras personas involucradas, empresarios, nosotros queremos erradicar por completo este delito”, dijo en julio de 2025.

Aunque no hay datos de cuánto asciende el total de combustible decomisado, su gobierno ya superó al gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador . En sus primeros ocho meses, las incautaciones alcanzaron -por lo menos- los 70 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita, mientras que en el gobierno anterior fueron 46 millones asegurados.

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Coahuila

En julio de 2025, su gobierno dio uno de los golpes más fuertes al huachicol con la incautación 15 millones de litros de hidrocarburos contenidos en 129 ferrotanques.

Elementos de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, realizaron Ramos Arizpe y Saltillo los operativos que permitieron la incautación más grande en lo que va de la gestión.

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Tamaulipas

En el puerto de Tampico, Tamaulipas, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, la segunda mayor incautación de combustible en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

De acuerdo con el gobierno federal, la incautación se ejecutó luego de que se interceptó a un buque Challenge Procyan que arribó al puerto de Tampico, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes.

“Se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales”, informó el gobierno federal.

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Baja California

En ese estado fronterizo en marzo de 2025 se reportó el decomiso de ocho millones de litros de hidrocarburo.

Autoridades federales realizaron un operativo luego de recibir denuncias ciudadanas de que se almacenaba combustible ilegal en un predio ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada.

En noviembre de ese año, la SSP informó de un nuevo decomiso: 753,012 litros de diésel y 11 tanques contenedores de diferentes capacidades.

Tabasco

En mayo de 2025, el gabinete de seguridad informó sobre el decomiso 3 millones de litros de combustible, el cual fue calificado por la presidenta Sheinbaum como un “muy buen aseguramiento".

En febrero de este año se reportó otro decomiso aunque fue menor. Alrededor de 36,000 litro fueron incautados en una ranchería del municipio de Centro.

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Detenciones relevantes

Entre las detenciones que ha realizado el gobierno federal destacan:

-Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante en la Secretaría de Marina. Fue detenido el 7 de septiembre de 2025.

-Fernando Farías Laguna, contralmirante en la Secretaría de Marina. Fue aprehendido el 23 de abril en Argentina.

¿Quién es Fernando Farías Laguna y qué hizo el contralmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal?
La detención del contralamirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, se realizó en Argentina. (Foto: @gabysalido )

Ambos exfuncionarios son señalados de formar parte de un esquema de huachicol fiscal y que está vinculado al decomiso de 10 millones de combustible en el buque Challenge Procyan.

Por ese caso fueron detenidas 14 personas más, entre ellos, funcionarios y personal de aduanas y sector marítimo.

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Claudia Sheinbaum huachicoleo huachicoleros

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