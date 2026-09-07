¿Cómo fue el rescate del pescador mexicano varado ocho días en el mar?

¿Cómo rescataron a pescador mexicano desaparecido en Huatulco?

Las labores comenzaron el 31 de agosto, cuando se recibió el reporte sobre el retraso en el arribo de la embarcación. Ante la posibilidad de que el pescador se encontrara en una situación de emergencia, la Armada de México desplegó unidades navales, aeronaves y personal especializado en búsqueda y rescate marítimo.

En el operativo participaron una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender, además de aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air.

Tras ocho días a la deriva y a 481 km al sur de Huatulco, Oaxaca, personal de la Armada de México localizó y rescató con vida a un pescador.



Unidades navales y aéreas mantuvieron las operaciones de búsqueda hasta lograr su localización. Hoy se encuentra estable y recibe… pic.twitter.com/qnDjfPYwbI — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 7, 2026



Las unidades realizaron diferentes patrones de búsqueda en la zona de interés, tanto desde el aire como en superficie, hasta que finalmente el Buque ARM “Monte Albán” logró ubicar la embarcación menor.

La tripulación del buque efectuó las maniobras necesarias para recuperar al pescador y trasladarlo a bordo, donde recibió atención por parte de personal de Sanidad Naval.

Pescador solo estaba deshidratado

Tras ser valorado médicamente, se determinó que su estado de salud era estable. El único padecimiento detectado fue deshidratación, por lo que recibió la atención correspondiente.

La Secretaría de Marina explicó que el rescate forma parte de un nuevo concepto operacional que permite extender las capacidades de vigilancia y detección marítima más allá de la Zona Económica Exclusiva.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan en el marco del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), cuyo objetivo es establecer medidas para proteger la vida de las personas en situaciones de emergencia marítima.