Huracán Marie se debilita y se aleja de México: estos son los estados con lluvias este fin de semana

Trayectoria del huracán Marie

A las 08:00 horas del Pacífico, el centro de Marie se encontraba aproximadamente 1,085 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Avanzaba hacia el noroeste a unos 15 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El organismo prevé que Marie continúe debilitándose durante los próximos días y señala que actualmente no existen avisos o alertas costeras asociados directamente con el huracán. Su trayectoria continuará llevándolo mar adentro.

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la circulación del huracán produzca este sábado oleaje de entre 2 y 3 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Afectaciones del huracán Marie 2026

Las lluvias más intensas que se esperan este fin de semana, sin embargo, no serán provocadas únicamente por Marie. El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos y ondas tropicales mantendrán la inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional.

Aunque Marie llegó a alcanzar categoría 2 durante su recorrido frente a Baja California Sur, las autoridades estatales informaron el viernes que no se habían registrado afectaciones mayores a la población en Los Cabos, La Paz ni en el resto del estado. Sí hubo acumulaciones de agua, trabajos de rehabilitación de vialidades y medidas preventivas.



En días previos, los efectos del ciclón llevaron a suspender clases en Los Cabos y Ciudad Constitución y provocaron el cierre de puertos para embarcaciones menores. En Los Cabos también se habilitaron refugios temporales y se reforzó la vigilancia en zonas susceptibles a corrientes de agua y arroyos.

Clima en México sábado 5 y 6 de septiembre de 2026

El sábado 5 de septiembre, el SMN pronostica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el norte y centro de Sinaloa, sur de Veracruz y norte de Oaxaca.

Las precipitaciones serán de 50 a 75 milímetros en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Para el domingo 6 de septiembre, el riesgo se desplazará y aumentará en algunas regiones. Se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, suroeste de Puebla, centro de Veracruz y centro y oeste de Oaxaca.

