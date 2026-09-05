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México

Huracán Marie se debilita y se aleja de México: estos son los estados con lluvias este fin de semana

Marie se aleja de México, pero el fin de semana dejará oleaje elevado y coincidirá con lluvias intensas en varios estados por otros sistemas meteorológicos.
sáb 05 septiembre 2026 11:41 AM
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Fuertes vientos doblan palmeras mientras el oleaje golpea una zona costera durante condiciones de tormenta asociadas a un ciclón tropical
El huracán Marie continúa alejándose de las costas mexicanas, aunque su circulación mantiene oleaje elevado en la península de Baja California. (Imagen ilustrativa) (Tammy Walker/Getty Images)

El huracán Marie mantiene vientos de 150 km/h, pero su trayectoria lo aleja de las costas mexicanas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en varios estados durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Marie comenzó a debilitarse, tras alcanzar la categoría 2, este sábado 5 de septiembre mientras continúa su desplazamiento hacia el noroeste y se aleja de México. Sin embargo, todavía generará condiciones de oleaje elevado en la península de Baja California, mientras otros sistemas meteorológicos mantendrán un fin de semana de lluvias fuertes a intensas en buena parte del país.

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Trayectoria del huracán Marie

A las 08:00 horas del Pacífico, el centro de Marie se encontraba aproximadamente 1,085 kilómetros al oeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Avanzaba hacia el noroeste a unos 15 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El organismo prevé que Marie continúe debilitándose durante los próximos días y señala que actualmente no existen avisos o alertas costeras asociados directamente con el huracán. Su trayectoria continuará llevándolo mar adentro.

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la circulación del huracán produzca este sábado oleaje de entre 2 y 3 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Afectaciones del huracán Marie 2026

Las lluvias más intensas que se esperan este fin de semana, sin embargo, no serán provocadas únicamente por Marie. El monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos y ondas tropicales mantendrán la inestabilidad sobre gran parte del territorio nacional.

Aunque Marie llegó a alcanzar categoría 2 durante su recorrido frente a Baja California Sur, las autoridades estatales informaron el viernes que no se habían registrado afectaciones mayores a la población en Los Cabos, La Paz ni en el resto del estado. Sí hubo acumulaciones de agua, trabajos de rehabilitación de vialidades y medidas preventivas.

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En días previos, los efectos del ciclón llevaron a suspender clases en Los Cabos y Ciudad Constitución y provocaron el cierre de puertos para embarcaciones menores. En Los Cabos también se habilitaron refugios temporales y se reforzó la vigilancia en zonas susceptibles a corrientes de agua y arroyos.

Clima en México sábado 5 y 6 de septiembre de 2026

El sábado 5 de septiembre, el SMN pronostica lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el norte y centro de Sinaloa, sur de Veracruz y norte de Oaxaca.

Las precipitaciones serán de 50 a 75 milímetros en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Para el domingo 6 de septiembre, el riesgo se desplazará y aumentará en algunas regiones. Se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, suroeste de Puebla, centro de Veracruz y centro y oeste de Oaxaca.

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Además, podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Las autoridades advierten que las tormentas fuertes pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Huracanes que se esperan en 2026

La temporada de ciclones tropicales de 2026 todavía tiene casi tres meses por delante: en el Pacífico comenzó el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio; ambas concluyen oficialmente el 30 de noviembre.

El pronóstico oficial del SMN contempla una temporada más activa de lo normal en el Pacífico, con entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre. De ellos, entre nueve y 10 serían tormentas tropicales, entre cinco y seis huracanes categorías 1 o 2 y entre cuatro y cinco huracanes mayores, categorías 3, 4 o 5.

En el Atlántico se prevén entre 11 y 15 sistemas con nombre: siete u ocho tormentas tropicales, entre tres y cinco huracanes categorías 1 o 2 y uno o dos huracanes mayores.

Marie es el decimotercer sistema con nombre de la temporada del Pacífico oriental. Hasta el reporte del NHC del 4 de septiembre, esa cuenca acumulaba 13 tormentas con nombre, cuatro huracanes y dos huracanes mayores.

Después de Marie, los siguientes nombres de la lista del Pacífico son Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke, aunque esto no significa que todos vayan a formarse ni que alcancen categoría de huracán.

De hecho, el NHC vigila este sábado la posible formación de una zona de baja presión frente al suroeste de México durante los próximos días. El sistema tiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de alrededor de 60% en siete días; si alcanza intensidad suficiente para convertirse en tormenta tropical, el siguiente nombre disponible sería Norbert.

Las autoridades recuerdan que el número previsto de ciclones para una temporada no determina cuántos tocarán tierra en México ni dónde lo harán, por lo que el riesgo depende de la trayectoria y evolución individual de cada sistema.

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Florence

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