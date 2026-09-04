¿Quién es Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna que México busca extraditar de EU?

La situación económica del matrimonio también fue revisada por autoridades mexicanas. En diciembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el bloqueo de diversas cuentas relacionadas con García Luna. Entre las personas afectadas se encontraban su esposa y una de sus hermanas.
La UIF señaló entonces que algunas de las cuentas habían recibido recursos provenientes de una empresa que, a su vez, había obtenido dinero de organismos públicos.
También existen señalamientos periodísticos sobre la situación fiscal del matrimonio. De acuerdo con lo publicado por el periodista Jesús Lemus en El licenciado: García Luna, Calderón y el narco, en 2010 se habría otorgado una condonación fiscal cercana a los 4.7 millones de pesos relacionada con el matrimonio.
Su papel durante el juicio de García Luna
La relación entre Pereyra y García Luna adquirió una dimensión pública distinta cuando el exfuncionario fue juzgado en Brooklyn, Nueva York.
Durante el proceso, ella acudió de manera recurrente a las audiencias y permaneció cerca de su esposo. En una de las jornadas del juicio, García Luna incluso tuvo un breve intercambio de gestos con ella y con sus hijos desde el lugar reservado para los familiares.
Pero Pereyra Gálvez no fue únicamente una espectadora del proceso. En 2023, la defensa de García Luna la presentó como testigo ante la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Durante su declaración abordó aspectos relacionados con la vida del exsecretario y aseguró haber estado presente o tener conocimiento de algunos episodios que fueron mencionados durante el juicio, entre ellos el secuestro ocurrido en 2008.
La defensa buscó con ello aportar elementos que respaldaran la versión de García Luna frente a las acusaciones de los fiscales estadounidenses.
El 21 de febrero de 2023, un jurado declaró culpable a García Luna de los cargos que enfrentaba en Estados Unidos, relacionados con su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas, además de otros delitos.
¿Por qué México pide extraditar a esposa de García Luna?
La nueva solicitud de detención en Estados Unidos no representa el primer intento de las autoridades mexicanas por llevar a Pereyra Gálvez ante la justicia.
Desde 2023 existe una orden de captura en México en su contra, emitida a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades mexicanas la han señalado, junto con varios familiares de García Luna, por su presunta participación en delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Es decir, la situación de Pereyra Gálvez ante la justicia mexicana es independiente del proceso penal que enfrentó su esposo en Estados Unidos.
Ahora, el Gobierno mexicano busca que la petición avance por la vía diplomática y judicial correspondiente para que Pereyra Gálvez pueda ser detenida provisionalmente en territorio estadounidense y posteriormente se tramite su eventual extradición a México.