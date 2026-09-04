¿Quién es Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna que México busca extraditar de EU?

La solicitud se realizó con base en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, mecanismo que permite pedir la detención temporal de una persona mientras se reúne y presenta formalmente el expediente necesario para solicitar su entrega.

Genaro García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a casi cuatro décadas de prisión. (Foto: Cuartoscuro/Tercero Díaz)





¿Quién es Linda Cristina Pereyra?

Linda Cristina Pereyra Gálvez es abogada y esposa de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente enfrentó un proceso penal en Estados Unidos por delitos vinculados con el narcotráfico.

Pereyra Gálvez contrajo matrimonio con García Luna en 1995. De acuerdo con información biográfica difundida sobre ella, es originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, y obtuvo su cédula profesional como licenciada en Derecho en 2018.

Durante los años en que García Luna escaló posiciones dentro de las instituciones de seguridad, Pereyra permaneció alejada de los reflectores políticos. Sin embargo, su nombre comenzó a aparecer en investigaciones relacionadas con los negocios y el patrimonio de la familia.

Uno de los negocios con los que fue relacionada fue el restaurante Los Cedros, ubicado en Xochimilco, Ciudad de México. El establecimiento fue registrado a su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en 2007.





¿Por qué se investiga a la esposa de Genaro García Luna?

Al concluir el sexenio de Felipe Calderón, en 2013, la familia García Pereyra dejó México y se estableció en Miami, Florida.

Ya en Estados Unidos, Pereyra Gálvez apareció vinculada con nuevos negocios, entre ellos Los Cedros Restaurant & Beverage Operator y Los Cedros and Best Friends Group LLC.