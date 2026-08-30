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México

DEA va por más bienes de García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares

El Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares del caso García Luna, pero la DEA confirmó que Estados Unidos aún busca recuperar más bienes vinculados con el exfuncionario.
dom 30 agosto 2026 01:46 PM
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Genaro Garcia Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, al termino de una conferencia de prensa en septiembre de 2011.
Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. (Cuartoscuro/Rodolfo Angulo)

Después de que el Gobierno de México recuperara 5 millones 805,693 dólares relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, la Administración de Control de Drogas (DEA) confirmó que seguirá buscando activos vinculados con las actividades de Genaro García Luna.

Terry Cole, administrador de la DEA, se refirió al caso en un mensaje donde recordó la investigación que durante años siguieron las autoridades estadounidenses en contra de García Luna y que terminó con su procesamiento y condena.

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Cole recordó que la investigación en contra de García Luna se prolongó durante años y terminó con su procesamiento y condena. El funcionario señaló que el exsecretario recibió millones de dólares en sobornos de los cárteles y traicionó la confianza pública.

El titular de la DEA destacó además que el Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados con la red de corrupción de García Luna, pero precisó que Estados Unidos tiene fallos judiciales pendientes e independientes relacionados con el exfuncionario.

Por ello, afirmó que la agencia seguirá buscando la recuperación de activos ligados a sus actividades corruptas, de acuerdo con el mensaje de Cole.

El funcionario también sostuvo que la corrupción es una de las principales herramientas de los grupos criminales. En su pronunciamiento, afirmó que la DEA está comprometida con exponer a funcionarios y redes que antepongan los intereses de los cárteles a los de las personas a las que deben servir.

México recupera los recursos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el viernes pasado que el gobierno logró recuperar 5 millones 805,693 dólares mediante una demanda civil ganada en Florida en contra de integrantes de la familia Weinberg.

Los recursos están relacionados con un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero vinculado con García Luna y la familia Weinberg.

La recuperación se produjo después de que México ganara el proceso civil en Estados Unidos. El Gobierno mexicano informó que el dinero será destinado a proyectos educativos en La Montaña de Guerrero.

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El monto recuperado representa una parte de las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas para recuperar recursos relacionados con el esquema investigado.

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García Luna fue condenado en Estados Unidos

García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. En Estados Unidos fue declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico y en 2024 recibió una condena de 38 años y ocho meses de prisión.

El proceso en contra del exfuncionario no se limitó al ámbito penal. También se desarrollaron investigaciones y procedimientos civiles para localizar y recuperar recursos y propiedades relacionados con las actividades por las que fue condenado.

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Genaro García Luna Narcotráfico

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