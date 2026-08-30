DEA va por más bienes de García Luna tras recuperación de 5.8 millones de dólares

Cole recordó que la investigación en contra de García Luna se prolongó durante años y terminó con su procesamiento y condena. El funcionario señaló que el exsecretario recibió millones de dólares en sobornos de los cárteles y traicionó la confianza pública.

El titular de la DEA destacó además que el Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados con la red de corrupción de García Luna, pero precisó que Estados Unidos tiene fallos judiciales pendientes e independientes relacionados con el exfuncionario.

Por ello, afirmó que la agencia seguirá buscando la recuperación de activos ligados a sus actividades corruptas, de acuerdo con el mensaje de Cole.

El funcionario también sostuvo que la corrupción es una de las principales herramientas de los grupos criminales. En su pronunciamiento, afirmó que la DEA está comprometida con exponer a funcionarios y redes que antepongan los intereses de los cárteles a los de las personas a las que deben servir.

“For years, the United States was undeterred in its pursuit of evidence against Genaro García Luna. That investigation led to his prosecution and conviction for taking millions in cartel bribes and betraying the public trust," DEA Administrator Terry Cole



Reference: “Mexico… pic.twitter.com/0acohGn1o6 — DEA HQ (@DEAHQ) August 29, 2026

México recupera los recursos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el viernes pasado que el gobierno logró recuperar 5 millones 805,693 dólares mediante una demanda civil ganada en Florida en contra de integrantes de la familia Weinberg.

Los recursos están relacionados con un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero vinculado con García Luna y la familia Weinberg.

La recuperación se produjo después de que México ganara el proceso civil en Estados Unidos. El Gobierno mexicano informó que el dinero será destinado a proyectos educativos en La Montaña de Guerrero.