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México

Hospital General de México confirma brote de salmonela en 135 médicos residentes y de alta especialidad

El brote se detectó desde el 31 de agosto y está asociado al consumo de alimentos en el comedor institucional, por lo que el hospital suspendió este servicio, otorgado de manera subrogada.
jue 03 septiembre 2026 01:45 PM
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Camilla vacía del Hospital General de Cuernavaca. Imagen ilustrativa.
De los 135 médicos afectados por el brote de salmonela en el Hospital General de México, 41 permanecían hospitalizados hasta este 3 de septiembre. (Foto: Instituto Mexicano del Seguro Social)

Al menos 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México "Eduardo Liceaga" presentaron síntomas de gastroenteritis infecciosa aguda tras consumir alimentos en el comedor interno.

El brote de salmonela se identificó desde el pasado 31 de agosto, cuando se observó un "incremento súbito" de médicos con dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Los profesionales de salud recibieron tratamiento y, hasta este jueves, 41 permanecían hospitalizados. "Todos se encuentran estables y bajo vigilancia médica", informó el hospital en una Tarjeta Informativa.

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Por estos hechos se abrió una investigación y se aplicaron estudios de laboratorio. Los resultados confirmaron la presencia de la bacteria Salmonella spp en algunos casos. Además, en dos de los afectados se detectó una coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).


El Hospital General suspendió el servicio de comedor, que se ofrece a los trabajadores por medio de una empresa externa. Mientras tanto, continúa con la investigación epidemiológica y sanitaria para determinar la fuente específica de la contaminación de los alimentos y establecer medidas adicionales de prevención y control.

"El Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas", agregó la unidad médica de la Secretaría de Salud.

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Secretaría de Salud Enfermedades contagiosas

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