Al menos 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México "Eduardo Liceaga" presentaron síntomas de gastroenteritis infecciosa aguda tras consumir alimentos en el comedor interno.

El brote de salmonela se identificó desde el pasado 31 de agosto, cuando se observó un "incremento súbito" de médicos con dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Los profesionales de salud recibieron tratamiento y, hasta este jueves, 41 permanecían hospitalizados. "Todos se encuentran estables y bajo vigilancia médica", informó el hospital en una Tarjeta Informativa.