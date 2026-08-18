Monreal llama a ministros a llegar a acuerdo sobre quién debe ocupar Presidencia de SCJN

“Sí hay la antinomia, sí hay la norma contradictoria constitucional, dado que una menciona que es la más votada en segundo lugar, en este caso le correspondería a Lenia Batres; y la otra disposición que se quedó en la Constitución es que el cuerpo de ministros por mayoría decide quién es la presidenta o el presidente''.

''Yo tengo una buena opinión de Lenia Batres y, en un sentido estricto, ella podría acceder a la Presidencia, pero también está la otra interpretación constitucional que, por antigüedad, tiene también aplicabilidad”, dijo Monreal ante medios de comunicación.

Monreal admitió que el Congreso no corrigió las disposiciones contradictorias y sostuvo que, ante la falta de una definición legislativa, los integrantes de la Corte podrían alcanzar un acuerdo interno para evitar que la disputa escale.

Lenia Batres llegó a la Corte después de la elección judicial. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El coordinador morenista descartó, sin embargo, que una eventual salida sea ampliar por dos años el periodo de Hugo Aguilar como presidente de la SCJN.

Recordó que un intento similar para extender el mandato de Arturo Zaldívar generó una fuerte controversia y finalmente no prosperó.

“Si no se logra y no se tiene el consenso de aquí a los próximos meses, lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable'', expuso Monreal.

''Creo que tienen que tener, un cuerpo pequeño, capacidad para decidir internamente, pero no creo tampoco que vaya a ratificarse por dos años al ministro actual, presidente”, agregó.