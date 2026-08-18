Monreal llama a ministros a llegar a acuerdo sobre quién debe ocupar Presidencia de SCJN

La falta de claridad en la Constitución sobre quién debe asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolverse mediante un acuerdo entre los propios ministros, consideró Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
El legislador reconoció que persiste una contradicción en el texto constitucional que no fue corregida con las recientes modificaciones al Poder Judicial. Una de las disposiciones establece un criterio relacionado con la votación obtenida, mientras que otra señala que corresponde al pleno de ministros elegir, por mayoría, a quien encabezará el máximo tribunal.
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“Sí hay la antinomia, sí hay la norma contradictoria constitucional, dado que una menciona que es la más votada en segundo lugar, en este caso le correspondería a Lenia Batres; y la otra disposición que se quedó en la Constitución es que el cuerpo de ministros por mayoría decide quién es la presidenta o el presidente''.
''Yo tengo una buena opinión de Lenia Batres y, en un sentido estricto, ella podría acceder a la Presidencia, pero también está la otra interpretación constitucional que, por antigüedad, tiene también aplicabilidad”, dijo Monreal ante medios de comunicación.
Monreal admitió que el Congreso no corrigió las disposiciones contradictorias y sostuvo que, ante la falta de una definición legislativa, los integrantes de la Corte podrían alcanzar un acuerdo interno para evitar que la disputa escale.
El coordinador morenista descartó, sin embargo, que una eventual salida sea ampliar por dos años el periodo de Hugo Aguilar como presidente de la SCJN.
Recordó que un intento similar para extender el mandato de Arturo Zaldívar generó una fuerte controversia y finalmente no prosperó.
“Si no se logra y no se tiene el consenso de aquí a los próximos meses, lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable'', expuso Monreal.
''Creo que tienen que tener, un cuerpo pequeño, capacidad para decidir internamente, pero no creo tampoco que vaya a ratificarse por dos años al ministro actual, presidente”, agregó.
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Los artículos contradictorios
En las últimas semanas se ha vivido tensión en la SCJN por la elección del próximo presidente o presidenta de la Corte, debido a que existen dos artículos en la Constitución en los que se contradicen sobre cómo y cuándo elegirlo.
En el artículo 94 se señala que la presidencia de la Corte debe durar dos años y deberá designarse al ministro que haya obtenido mayor votación en las urnas. En este caso le tocaría a Lenia Batres y sería hasta septiembre de 2027.
En el artículo 97 se estipula que la presidencia de la SCN durará cuatro años y debe ser elegida de manera autónoma mediante el voto interno de los ministros del Pleno. Para ello, la mayoría de los ministros se han unido para que sea por esta vía como se elegirá al próximo titular de la Corte y han pedido que sea Yasmín Esquivel.