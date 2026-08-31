Calendario completo por letra inicial del apellido

Los depósitos se realizarán entre el martes 1 y el viernes 25 de septiembre. Para identificar el día que corresponde, las personas beneficiarias deben ubicar letra inicial de su primer apellido:

- A: martes 1 de septiembre

- B: miércoles 2 de septiembre

- C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

- D, E, F: lunes 7 de septiembre

- G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

- H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

- L: viernes 11 de septiembre

- M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

- N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

- P, Q: viernes 18 de septiembre

- R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

- S: miércoles 23 de septiembre

- T, U, V: jueves 24 de septiembre

- W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre

El calendario contempla algunos grupos de letras que comparten fecha o abarcan dos jornadas.

Adultos Mayores, Mujeres y otros programas reciben el depósito

Durante esta dispersión se entregarán recursos de distintos Programas para el Bienestar. Entre ellos están la Pensión para las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, además de otros apoyos que utilizan el mismo calendario de pagos.

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre son:

- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3,300 pesos.