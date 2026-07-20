La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario oficial de la dispersión del pago de la pensión Mujeres Bienestar y otros apoyos económicos que se dispersan desde el 6 y hasta el 26 de julio y que corresponde al bimestre julio-agosto.
Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia, aseguró durante la conferencia de prensa del 6 de julio en Palacio Nacional que "13 millones 788 mil 274 adultos mayores de 65 años en adelante son los que reciben este apoyo durante estos días".
Publicidad
Asimismo, informó que "2 millones 783 mil 248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de Mujeres Bienestar", detalló durante la misma conferencia.
La funcionaria federal recordó que la dispersión de los apoyos económicos se realiza con base en un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido de cada persona beneficiaria.
"Este es el Bienestar para el pueblo de México, recursos garantizados para nuestras pensiones y programas", puntualizó la secretaria, al precisar que el pago se deposita de manera directa, sin intermediarios, desde la Tesorería de la Federación a la Tarjeta Bienestar.
Calendario Pensión Bienestar del 21 al 24 de julio
El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.
-Lunes 20 de julio - G
-Martes 21 de julio - G
-Miércoles 22 de julio - H,I,J,K
-Jueves 23 de julio - L
-Viernes 24 de julio - M
¿Qué días no hay depósitos?
El calendario contempla tres fines de semana en los que no hay depósitos y son los siguientes:
- Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos
- Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos
Calendario completo del bimestre Julio - Agosto
¿De cuánto es la Pensión del Bienestar?
Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.
Publicidad
Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.
¿Cómo saber si ya depositaron en mi tarjeta Bienestar?
Para verificar que ya te cayó el pago de la pensión, solo debes seguir unos sencillos pasos. Hay varias formas de revisar tu saldo en la tarjeta Bienestar:
- La primera opción es en la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.
-Llamar al 800 900 2000, después seleccionar la opción 1, enseguida ingresar los 16 números de tu tarjeta y luego tu año de nacimiento.