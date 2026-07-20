Asimismo, informó que "2 millones 783 mil 248 mujeres de 60 a 64 años. Acuérdense, este es el programa de Mujeres Bienestar", detalló durante la misma conferencia.

La funcionaria federal recordó que la dispersión de los apoyos económicos se realiza con base en un calendario que toma en cuenta la primera letra del primer apellido de cada persona beneficiaria.

"Este es el Bienestar para el pueblo de México, recursos garantizados para nuestras pensiones y programas", puntualizó la secretaria, al precisar que el pago se deposita de manera directa, sin intermediarios, desde la Tesorería de la Federación a la Tarjeta Bienestar.

Calendario Pensión Bienestar del 21 al 24 de julio

El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

-Lunes 20 de julio - G

-Martes 21 de julio - G

-Miércoles 22 de julio - H,I,J,K

-Jueves 23 de julio - L

-Viernes 24 de julio - M

¿Qué días no hay depósitos?

El calendario contempla tres fines de semana en los que no hay depósitos y son los siguientes:

- Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos

- Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos

Calendario completo del bimestre Julio - Agosto

(Secretaría del Bienestar)

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.