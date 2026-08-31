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México

Adriana Dávila renuncia a la Comisión Permanente del PAN tras denunciar "deterioro" en el partido

Adriana Dávila anunció que enfocará sus esfuerzos en la defensa de México desde el flanco opositor al régimen, priorizando espacios que le garanticen congruencia, libertad y eficacia.
lun 31 agosto 2026 05:23 PM
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Adriana Dávila, voz opositora a la dirigencia del PAN, habla ante medios de comunicación.
Adriana Dávila compitió por la dirigencia del PAN y perdió contra Jorge Romero. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Adriana Dávila anunció de manera oficial su renuncia a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) , y acusó un profundo deterioro en el funcionamiento interno de dicho órgano de deliberación política y en otras estructuras de la institución partidista, la cual es dirigida por Jorge Romero.

A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, la militante blanquiazul detalló que su decisión representa una "definición política" frente a una instancia que, según sus palabras, "ha dejado de cumplir la responsabilidad para lo que fue concebido".

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¿Quién es Adriana Dávila?

Adriana Dávila Fernández es una de las voces que en los últimos años han cuestionado con mayor dureza el rumbo que tomó el partido. Originaria de Tlaxcala, su trayectoria incluye dos periodos como diputada federal, una etapa como senadora y dos candidaturas a la gubernatura de su estado.

Su carrera dentro de Acción Nacional también la llevó a ocupar responsabilidades partidistas y a participar en procesos electorales de alcance nacional, lo que le permitió construir una presencia propia dentro del panismo.

Su mayor desafío interno llegó en 2024, cuando buscó convertirse en presidenta nacional del PAN y enfrentó a Jorge Romero Herrera. Dávila convirtió la contienda en una disputa por el futuro del partido y planteó que Acción Nacional necesitaba modificar sus prácticas internas después de los resultados electorales de 2024.

Durante la campaña cuestionó abiertamente al grupo encabezado por Marko Cortés y señaló a Romero como parte de esa estructura.

Dávila perdió la elección interna frente a Romero, pero la contienda consolidó su perfil como una de las voces críticas dentro del PAN.

¿Qué hará Adriana Dávila tras dejar su puesto en el PAN?

En su mensaje de salida, Dávila dejó constancia de una "profunda preocupación y una seria crítica política" no solo respecto a la operación de la Comisión Permanente, sino sobre el impacto directo que su actual funcionamiento proyecta en la vida política general del país.

De acuerdo con la exaspirante a la dirigencia nacional del partido, la situación de declive que se observa en este órgano es un reflejo de un escenario de desgaste similar que se vive en otras esferas internas de Acción Nacional.

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Pese a su desvinculación de este órgano partidista de alta deliberación, Dávila enfatizó que no se retirará de la escena política activa.

La exlegisladora aseguró que reenfocará sus esfuerzos y experiencia en "la defensa de México", buscando incidir desde espacios y trincheras externas que le garanticen la posibilidad de actuar con "congruencia, libertad y eficacia".

Asimismo, ratificó de manera categórica su postura ideológica y de combate político al señalar que su labor se mantendrá firme y "siempre en el flanco opositor al régimen".

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PAN Partidos políticos Partido Acción Nacional

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