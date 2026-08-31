Adriana Dávila renuncia a la Comisión Permanente del PAN tras denunciar "deterioro" en el partido

¿Quién es Adriana Dávila?

Adriana Dávila Fernández es una de las voces que en los últimos años han cuestionado con mayor dureza el rumbo que tomó el partido. Originaria de Tlaxcala, su trayectoria incluye dos periodos como diputada federal, una etapa como senadora y dos candidaturas a la gubernatura de su estado.

Su carrera dentro de Acción Nacional también la llevó a ocupar responsabilidades partidistas y a participar en procesos electorales de alcance nacional, lo que le permitió construir una presencia propia dentro del panismo.

Su mayor desafío interno llegó en 2024, cuando buscó convertirse en presidenta nacional del PAN y enfrentó a Jorge Romero Herrera. Dávila convirtió la contienda en una disputa por el futuro del partido y planteó que Acción Nacional necesitaba modificar sus prácticas internas después de los resultados electorales de 2024.

Durante la campaña cuestionó abiertamente al grupo encabezado por Marko Cortés y señaló a Romero como parte de esa estructura.

Dávila perdió la elección interna frente a Romero, pero la contienda consolidó su perfil como una de las voces críticas dentro del PAN.

Hoy he decidido cerrar un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido @AccionNacional.



Pero quiero dejar constancia de una profunda preocupación y una seria crítica política sobre el funcionamiento de la misma y sus implicaciones en la vida política del… pic.twitter.com/JdQaNYhpuu — Adriana Dávila (@AdrianaDavilaF) August 31, 2026

¿Qué hará Adriana Dávila tras dejar su puesto en el PAN?

En su mensaje de salida, Dávila dejó constancia de una "profunda preocupación y una seria crítica política" no solo respecto a la operación de la Comisión Permanente, sino sobre el impacto directo que su actual funcionamiento proyecta en la vida política general del país.

De acuerdo con la exaspirante a la dirigencia nacional del partido, la situación de declive que se observa en este órgano es un reflejo de un escenario de desgaste similar que se vive en otras esferas internas de Acción Nacional.