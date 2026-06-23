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México

Kenia López Rabadán dice que el PAN aún no define las alianzas para 2027

La panista explicó que el próximo proceso electoral comenzará en septiembre de este año, por lo que todavía no existe una decisión sobre si el partido competirá en coalición con otras fuerzas políticas.
mar 23 junio 2026 05:37 PM
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CIUDAD DE MÉXICO, 25MAYO2026.- La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, durante un chacaleo en el Senado de la República. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que el PAN aún no define si buscará alianzas o coaliciones con otras fuerzas políticas para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas y las 500 diputaciones federales.

La panista explicó que el próximo proceso electoral comenzará en septiembre de este año, por lo que todavía no existe una decisión sobre si el partido competirá en coalición con otras fuerzas políticas. Además, enfatizó que dicha determinación deberá tomarse de manera colegiada.

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“La decisión que se tome será, por supuesto, una decisión de los cuerpos colegiados del PAN. No hay una persona en específico que pueda definir más allá de su voto en estos cuerpos colegiados, tiene que ser una definición de distintos militantes dirigentes del PAN", sostuvo.

López Rabadán indicó que la discusión sobre este tema se dará más adelante dentro del partido, ya que existen posturas encontradas entre la militancia. Mientras algunos panistas respaldan la posibilidad de concretar alianzas, otros consideran que Acción Nacional debe competir en solitario.

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No obstante, dijo estar a favor de que el PAN apueste por sus militantes y por sus principios, como el respaldo a la familia, la patria y la libertad. Asimismo, señaló que la prioridad actual del partido es fortalecerse internamente.

“Para poder buscar alianzas con alguien más, lo que necesitas es estar fuerte como partido y en eso estamos trabajando más”, comentó.

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Las declaraciones de López Rabadán contrastan con la postura expresada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien en octubre de 2025 puso fin a las alianzas con el PRI, una estrategia que durante años aplicó el blanquiazul en diversas elecciones locales y federales.

“El futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, dijo el panista el 18 de octubre de 2025.

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El debate sobre la posibilidad de coaligarse con otros partidos políticos ha generado diferencias al interior del PAN. Entre quienes defienden competir sin alianzas se encuentra Damián Zepeda, expresidente nacional del partido, quien sostuvo que los resultados recientes en Coahuila responden a que el PAN se “desdibujó” tras sus alianzas con el PRI en el pasado.

Por su parte, la expresidenta del PAN, Cecilia Romero, planteó la necesidad de analizar la estrategia del partido en el contexto actual del país y mantener “una ventanita” abierta a la posibilidad de no descartar alianzas con otras fuerzas políticas.

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