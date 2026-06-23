Kenia López Rabadán dice que el PAN aún no define las alianzas para 2027

“La decisión que se tome será, por supuesto, una decisión de los cuerpos colegiados del PAN. No hay una persona en específico que pueda definir más allá de su voto en estos cuerpos colegiados, tiene que ser una definición de distintos militantes dirigentes del PAN", sostuvo.

López Rabadán indicó que la discusión sobre este tema se dará más adelante dentro del partido, ya que existen posturas encontradas entre la militancia. Mientras algunos panistas respaldan la posibilidad de concretar alianzas, otros consideran que Acción Nacional debe competir en solitario.

No obstante, dijo estar a favor de que el PAN apueste por sus militantes y por sus principios, como el respaldo a la familia, la patria y la libertad. Asimismo, señaló que la prioridad actual del partido es fortalecerse internamente.

“Para poder buscar alianzas con alguien más, lo que necesitas es estar fuerte como partido y en eso estamos trabajando más”, comentó.