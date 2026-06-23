Kenia López Rabadán dice que el PAN aún no define las alianzas para 2027

Las declaraciones de López Rabadán contrastan con la postura expresada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien en octubre de 2025 puso fin a las alianzas con el PRI, una estrategia que durante años aplicó el blanquiazul en diversas elecciones locales y federales.
“El futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, dijo el panista el 18 de octubre de 2025.
El debate sobre la posibilidad de coaligarse con otros partidos políticos ha generado diferencias al interior del PAN. Entre quienes defienden competir sin alianzas se encuentra Damián Zepeda, expresidente nacional del partido, quien sostuvo que los resultados recientes en Coahuila responden a que el PAN se “desdibujó” tras sus alianzas con el PRI en el pasado.
Por su parte, la expresidenta del PAN, Cecilia Romero, planteó la necesidad de analizar la estrategia del partido en el contexto actual del país y mantener “una ventanita” abierta a la posibilidad de no descartar alianzas con otras fuerzas políticas.