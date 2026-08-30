Morena elige a Higinio Martínez para presidir el Senado

Higinio Martínez para presidente; Verónica Camino, vicepresidente; Martina Kantu Can y Alejandra Arias secretarias. Aún faltan los nombramientos del PAN y del PRI.

La decisión fue tomada durante la reunión plenaria de la bancada morenista, en la que los legisladores definieron también parte de la agenda que impulsarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

La votación fue por unanimidad, de echo fue la única plantilla por la que votaron, pues Manuel Ladrón de Guevara y Óscar Cantón aceptaron bajarse de la contienda; mientras Gerardo Fernández Noroña estuvo en contra de este nombramiento.

En unidad y por votación unánime hemos elegido a @higinio_mtz como nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva del @senadomexicano #Unidadytransformación pic.twitter.com/Kx38ANkgrF — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 30, 2026

Martínez Miranda, vicecoordinador de la fracción parlamentaria, llega a la contienda interna con una trayectoria de cinco décadas en la política y un perfil identificado con la izquierda desde sus primeros años de militancia.

Desde antes de la decisión, el senador sostuvo que la nueva responsabilidad deberá ejercerse con apego a las normas que rigen al Congreso.

Afirmó que uno de sus principales compromisos será trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento del Senado”.

El mexiquense afirmó que, desde la presidencia de la Mesa Directiva, buscará mantener un trato equitativo entre los 128 integrantes de la Cámara Alta, independientemente de su filiación partidista.

La llegada de Martínez Miranda ocurre en un momento particularmente relevante para el Senado, pues el tercer año legislativo coincidirá con la preparación y desarrollo del proceso electoral de 2027.

¿Quién es Higinio Martínez?

El legislador originario de Texcoco, Estado de México, cuenta con una larga trayectoria en cargos de representación popular. Fue alcalde de ese muncipio, diputado local y senador en distintas legislaturas, además participó en la construcción de diversos proyectos políticos de izquierda.

Dentro de Morena también es reconocido por su influencia política en el Estado de México y por el llamado Grupo Texcoco, del que han surgido figuras relevantes de la actual administración estatal y de la estructura morenista.

Con la definición de este domingo, Martínez Miranda sustituirá a Laura Itzel Castillo al frente de la Mesa Directiva, cargo desde el cual tendrá entre sus principales tareas conducir las sesiones plenarias, garantizar el cumplimiento del Reglamento del Senado y representar institucionalmente a la Cámara alta.