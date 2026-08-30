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México

Morena elige a Higinio Martínez para presidir el Senado

Morena definió a Higinio Martínez como su propuesta para presidir el Senado, donde promete conciliar con todas las fuerzas políticas y conducir los debates con apego a la ley.
dom 30 agosto 2026 05:37 PM
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Higinio Martinez, propuesta de Morena para presidir el Senado, habla en mitin.
La decisión fue tomada durante la reunión plenaria de la bancada morenista, en la que los legisladores definieron también parte de la agenda que impulsarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Morena eligió este domingo a Higinio Martínez Miranda como su propuesta para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República durante el tercer año de la LXVI Legislatura, por lo que el político mexiquense se perfila para asumir el cargo a partir del 1 de septiembre.

Tras ello, este lunes 31 de agosto, los senadores votarán en la sesión preparatoria por la integración de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

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Higinio Martínez para presidente; Verónica Camino, vicepresidente; Martina Kantu Can y Alejandra Arias secretarias. Aún faltan los nombramientos del PAN y del PRI.

La decisión fue tomada durante la reunión plenaria de la bancada morenista, en la que los legisladores definieron también parte de la agenda que impulsarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

La votación fue por unanimidad, de echo fue la única plantilla por la que votaron, pues Manuel Ladrón de Guevara y Óscar Cantón aceptaron bajarse de la contienda; mientras Gerardo Fernández Noroña estuvo en contra de este nombramiento.

Martínez Miranda, vicecoordinador de la fracción parlamentaria, llega a la contienda interna con una trayectoria de cinco décadas en la política y un perfil identificado con la izquierda desde sus primeros años de militancia.

Desde antes de la decisión, el senador sostuvo que la nueva responsabilidad deberá ejercerse con apego a las normas que rigen al Congreso.

Afirmó que uno de sus principales compromisos será trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento del Senado”.

El mexiquense afirmó que, desde la presidencia de la Mesa Directiva, buscará mantener un trato equitativo entre los 128 integrantes de la Cámara Alta, independientemente de su filiación partidista.

La llegada de Martínez Miranda ocurre en un momento particularmente relevante para el Senado, pues el tercer año legislativo coincidirá con la preparación y desarrollo del proceso electoral de 2027.

¿Quién es Higinio Martínez?

El legislador originario de Texcoco, Estado de México, cuenta con una larga trayectoria en cargos de representación popular. Fue alcalde de ese muncipio, diputado local y senador en distintas legislaturas, además participó en la construcción de diversos proyectos políticos de izquierda.

Dentro de Morena también es reconocido por su influencia política en el Estado de México y por el llamado Grupo Texcoco, del que han surgido figuras relevantes de la actual administración estatal y de la estructura morenista.

Con la definición de este domingo, Martínez Miranda sustituirá a Laura Itzel Castillo al frente de la Mesa Directiva, cargo desde el cual tendrá entre sus principales tareas conducir las sesiones plenarias, garantizar el cumplimiento del Reglamento del Senado y representar institucionalmente a la Cámara alta.

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El nuevo presidente deberá además administrar la relación entre una mayoría morenista y las bancadas de oposición en un escenario marcado por la confrontación política y la proximidad de las elecciones de 2027.

Noroña se informa de la designación

Mientras, Gerardo Fernández Noroña, uno de los que levantó la mano para la presidencia del Senado, rechazó la designación de Higinio Martínez.

"Se decide una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto a la oposición, sino de connivencia. Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable", señaló el senador en una carta.

Sin nombrar a Higinio Martínez, el senador explicó que su ausencia en la plenaria de Morena de este domingo no se debe a la fractura en la manos izquierda, sino a una protesta contra ese acuerdo para nombrar al nuevo presidente de la Cámara alta.

En esta carta que envió a los legisladores de su bancada señaló que el nombramiento no se hace en unanimidad, sino por mayoría y agregó no ser parte de ese “acuerdo”.

También mencionó que la presidencia de la Mesa Directiva juega y jugará un papel determinante en los meses por venir, por lo que dijo que esta posición debe ser un “valladar de nuestro movimiento en la cámara alta”.

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