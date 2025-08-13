Según la aplicación FlightRadar, tras surcar parte del territorio texano, la aeronave no tripulada se dirigió a la frontera con México y posteriormente se incorporó al espacio aéreo nacional por Piedras Negras, Coahuila.

Avanzó casi en línea recta por San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y posteriormente se incorporó al Estado de México, donde sobrevoló en círculos en la zona de Valle de Bravo y Zacazonapan a una altitud de 24,000 pies.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó este miércoles en conferencia de prensa que se trata de una aeronave no tripulada y que la operación fue a petición del gobierno mexicano para labores de seguridad e investigación.

Esta zona es un territorio dominado por la La Familia Michoacana, recientemente clasificada por el gobierno de Estados Unidos como “Organización Terrorista”.

La operación se da a unas horas de que el gobierno mexicano efectuara una expulsión de 26 fugitivos criminales, entre ellos Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder de los Caballeros Templarios y fundador de La Familia Michoacana.

La aeronave M9-9B es también utilizada por la fuerza aérea de Estados Unidos para operaciones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. Puede cargar hasta 250 kilos de equipamiento y ser manipulado y operado por dos personas a distancias kilométricas.

Es apoyo.- Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el sobrevuelo fue en "apoyo y colaboración" a investigaciones de autoridades mexicanas en Tejupilco y otras áreas del Estado de México.

Durante la conferencia en la que abundó sobre la entrega de 26 líderes criminales a Estados Unidos, el secretario aseguró que fue a petición expresa del gobierno mexicano.

"Sí, claro, no es un avión militar, no es un dron militar, son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro País, en este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México", afirmó.

"Pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país, de esa manera", agregó el mando de seguridad en conferencia de prensa.