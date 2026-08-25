En febrero de 2020, una pizzería de Mérida, Yucatán, realizó un concurso para regalar algunas de sus pizzas a quien tuviera “el nombre más extraño”. El ganador fue un joven llamado Cero Cero Tres (003) Miller.

En entrevista con Campeche en Línea, explicó que sus padres lo registraron así porque planeaban tener tres hijos y él fue el primero. Además de las burlas que recibía, también enfrentó problemas burocráticos, debido a que en su acta de nacimiento estaba escrito con números, pero, una vez que tramitó su credencial para votar, le dijeron que tenía que cambiarlo a letras.

¿Se pueden cambiar los nombres ridículos?

Sí, aunque no se trata de un trámite sencillo, ya que se debe iniciar como una corrección administrativa, y lo más recomendable es acudir a la Dirección General del Registro Civil en donde se realizó el registro junto con una solicitud por escrito argumentando cómo el nombre expone al ridículo o afecta tu dignidad humana.

Presentar identificación oficial vigente y copia certificada del acta de nacimiento primigenia.

En caso de que el caso proceda por enmienda, que en el ámbito del Registro Civil se refiere a la aclaración para corregir el documento sin invalidar su validez jurídica.

Debido a que las legislaciones locales son las que determinan cada proceso, se recomienda llamar, acudir o ponerse en contacto a través de redes sociales con las autoridades del Registro Civil para conocer los pasos que se tienen que realizar y que el área correspondiente determine los pasos y la documentación que se requiera.

En el siguiente enlace puedes conocer las ubicaciones de las Direcciones Generales del Registro Civil y los números telefónicos de contacto: https://consulmex.sre.gob.mx/houston/index.php/regcivilpoderes/oficinas-del-registro-civil-en-mexico