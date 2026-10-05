¿El 12 de octubre, Día de la Raza, es festivo y cómo se paga?

¿Se debe trabajar el 12 de octubre y cómo se paga?

Este año, el 12 de octubre cae en lunes, y de acuerdo con la LFT no está contemplado como descanso oficial, ni por la LFT ni por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo tanto, debe trabajarse como cualquier otro día y el pago es el habitual.

Para este mes sí establece únicamente el 1 de octubre, pero es cada seis años, por el cambio en la Presidencia de la República.

En contraste, los días oficiales que sí se laboran deben pagarse al triple. Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios, recibiría 1,500 pesos por ese día trabajado.

De acuerdo con el artículo 75 de la misma legislación, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”. Sin embargo, para el 12 de octubre no aplica.

¿Cuáles son los días de descanso que quedan en 2026?

Los siguientes días de descanso oficiales para 2026 son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).