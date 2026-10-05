A lo largo del año hay diversas conmemoraciones y festividades dentro de la historia del país que sí son consideradas como días de descanso oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que muchas personas se preguntan si el 12 de octubre, conocido como Día de la Raza, está considerado como día de descanso oficial y si corresponde un pago adicional por trabajarlo.
¿El 12 de octubre, Día de la Raza, es festivo y cómo se paga?
¿Se debe trabajar el 12 de octubre y cómo se paga?
Este año, el 12 de octubre cae en lunes, y de acuerdo con la LFT no está contemplado como descanso oficial, ni por la LFT ni por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo tanto, debe trabajarse como cualquier otro día y el pago es el habitual.
Para este mes sí establece únicamente el 1 de octubre, pero es cada seis años, por el cambio en la Presidencia de la República.
En contraste, los días oficiales que sí se laboran deben pagarse al triple. Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios, recibiría 1,500 pesos por ese día trabajado.
De acuerdo con el artículo 75 de la misma legislación, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”. Sin embargo, para el 12 de octubre no aplica.
¿Cuáles son los días de descanso que quedan en 2026?
Los siguientes días de descanso oficiales para 2026 son los siguientes:
- Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre).
- Viernes 25 de diciembre, por Navidad.
¿Qué se celebra el 12 de octubre?
La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera recuerda que el Día de la Raza es una de varias denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora la navegación y exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación en 1492.
En varios países de América Latina ya no se habla de “Día de la Raza”, sino de Día de la Resistencia Indígena, Día de la Diversidad Cultural o Día de los Pueblos Originarios. Incluso, la figura de Cristóbal Colón ha perdido protagonismo. En la Ciudad de México, la estatua que lo representaba en Paseo de la Reforma fue retirada y sustituida por la escultura de la Joven de Amajac, una representación indígena, decisión que tomó Claudia Sheinbaum Pardo cuando era jefa de Gobierno de la CDMX.
Así, lo que antes se celebraba como la unión de dos mundos se entiende hoy como una jornada para reconocer la resistencia indígena y la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, territorios, lenguas y culturas.