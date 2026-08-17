Quedarte más tiempo del autorizado

Una de las situaciones más importantes no tiene que ver con la fecha de vencimiento que aparece impresa en la visa, sino con el tiempo que CBP autorizó a permanecer en Estados Unidos.

El Departamento de Estado explica que, en general, si una persona permanece en Estados Unidos después de la fecha autorizada por las autoridades, su visa queda automáticamente anulada o cancelada, salvo determinadas excepciones, como haber presentado oportunamente una solicitud válida de extensión de estancia o cambio de estatus.

Además, permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede generar problemas para obtener de nuevo la visa. Si la presencia ilegal fue de 180 días o más, pero menos de un año, puede existir una prohibición de tres años, en caso de que sea un año o más, puede llegar a 10 años.

Utilizar la visa para un propósito distinto

La visa se otorga para una categoría y un propósito determinados. Por ejemplo, la visa de visitante es tipo B1/B2, la cual permite realizar actividades como turismo o determinados viajes de negocios, pero no autoriza a una persona a utilizarla para realizar actividades que requieren otro tipo de visa.

En caso de utilizar una visa de turista para actividades que no corresponden con esa categoría puede generar problemas migratorios y poner en riesgo futuras entradas al país.

Trabajar sin autorización

Si una persona entra como visitante y realiza actividades laborales que requieren autorización migratoria, puede incumplir las condiciones de su estancia.

El problema puede ser todavía mayor si la persona intenta ocultar esa actividad a las autoridades o proporciona información falsa para obtener o conservar su estatus.

Mentir en la solicitud o durante una entrevista

Dar información falsa o esconder deliberadamente información relevante puede tener consecuencias graves.

Utilizar una visa para realizar actividades que no corresponden con su categoría puede generar problemas migratorios y afectar futuras entradas al país.

El Departamento de Estado considera como una de las causas de inelegibilidad la tergiversación de un hecho material o fraude para intentar obtener una visa.

Esto puede ser mentiras sobre el motivo del viaje, antecedentes, historial migratorio u otro dato relevante.

La diferencia entre un error involuntario y una mentira deliberada es importante, por lo que cada caso debe analizarse individualmente.