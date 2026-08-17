Tener una visa vigente no significa que se pueda utilizar sin importar lo que hagas durante un viaje a Estados Unidos, aunque la fecha de vencimiento no esté cerca, existen situaciones que pueden provocar que pierda su validez o que las autoridades estadounidenses determinen el rechazo de ingreso al país.
Cada vez que una persona llega a un puerto de entrada, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) determina si puede ingresar y cuánto tiempo puede permanecer.
Estas son algunas de las principales situaciones que pueden poner en riesgo una visa en 2026.
Publicidad
Quedarte más tiempo del autorizado
Una de las situaciones más importantes no tiene que ver con la fecha de vencimiento que aparece impresa en la visa, sino con el tiempo que CBP autorizó a permanecer en Estados Unidos.
El Departamento de Estado explica que, en general, si una persona permanece en Estados Unidos después de la fecha autorizada por las autoridades, su visa queda automáticamente anulada o cancelada, salvo determinadas excepciones, como haber presentado oportunamente una solicitud válida de extensión de estancia o cambio de estatus.
Además, permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede generar problemas para obtener de nuevo la visa. Si la presencia ilegal fue de 180 días o más, pero menos de un año, puede existir una prohibición de tres años, en caso de que sea un año o más, puede llegar a 10 años.
Utilizar la visa para un propósito distinto
La visa se otorga para una categoría y un propósito determinados. Por ejemplo, la visa de visitante es tipo B1/B2, la cual permite realizar actividades como turismo o determinados viajes de negocios, pero no autoriza a una persona a utilizarla para realizar actividades que requieren otro tipo de visa.
En caso de utilizar una visa de turista para actividades que no corresponden con esa categoría puede generar problemas migratorios y poner en riesgo futuras entradas al país.
Trabajar sin autorización
Si una persona entra como visitante y realiza actividades laborales que requieren autorización migratoria, puede incumplir las condiciones de su estancia.
El problema puede ser todavía mayor si la persona intenta ocultar esa actividad a las autoridades o proporciona información falsa para obtener o conservar su estatus.
Mentir en la solicitud o durante una entrevista
Dar información falsa o esconder deliberadamente información relevante puede tener consecuencias graves.
El Departamento de Estado considera como una de las causas de inelegibilidad la tergiversación de un hecho material o fraude para intentar obtener una visa.
Esto puede ser mentiras sobre el motivo del viaje, antecedentes, historial migratorio u otro dato relevante.
La diferencia entre un error involuntario y una mentira deliberada es importante, por lo que cada caso debe analizarse individualmente.
Publicidad
Antecedentes penales o relacionados con drogas
Entre los ejemplos que el Departamento de Estado menciona están las condenas por determinados delitos que implican conducta inmoral y las violaciones relacionadas con drogas o múltiples condenas penales.
Esto no significa que cualquier infracción o multa provoque automáticamente la cancelación de una visa. Las consecuencias dependen del tipo de conducta, la condena y la disposición legal aplicable.
Representar un riesgo para la seguridad o la ley estadounidense
Las leyes migratorias estadounidenses también contemplan causas de inadmisibilidad relacionadas con seguridad nacional, terrorismo y determinadas actividades ilícitas.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece diversas categorías de personas que pueden ser consideradas inelegibles para una visa o inadmisibles para entrar a Estados Unidos.
Por ello, una persona que ya tiene una visa puede enfrentar problemas si posteriormente aparecen circunstancias que la vuelven inadmisible.
¿Qué pasa si te cancelan la visa?
La consecuencia dependerá de la razón por la que se haya cancelado o de la disposición migratoria aplicable.
En algunos casos, la persona puede quedar impedida para utilizar esa visa y necesitará solicitar una nueva. En otros, la conducta puede generar un periodo de inelegibilidad para obtener otra visa o entrar a Estados Unidos.
Por lo que, cancelar una visa no siempre significa lo mismo que simplemente tener que volver a solicitarla.
¿Revisan tus redes sociales?
En 2026 Estados Unidos amplió la revisión de presencia en línea para determinadas categorías de solicitantes de visa. Desde el 30 de marzo, el Departamento de Estado incluyó nuevas categorías dentro de este proceso y ordenó a los solicitantes afectados configurar sus perfiles de redes sociales como públicos para facilitar la revisión.
Publicidad
La medida se suma a los mecanismos de revisión y seguridad que utiliza el gobierno estadounidense para determinar si una persona es elegible para la visa que solicita.
Pero, esto no significa que una publicación aislada en redes sociales cancele automáticamente una visa de turista vigente.
Verifica si tu visa sigue activa
En caso de tener dudas sobre el estatus de la visa con la que estás por viajar, el gobierno de Estados Unidos tiene disponible la página de Visa Status Check, en la cual se puede verificar este dato.
Para poder consultarlo se necesitan la siguiente información:
- Número de visa de inmigrante. - Número de pasaporte. - Las primeras cinco letras del primer apellido.