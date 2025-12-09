La corrupción le cuesta a México más de 11,910 mdp: los datos que revelan la magnitud del problema

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate.

A continuación te presentamos seis gráficos clave que permiten dimensionar el impacto de la corrupción en México, de acuerdo a los datos más actuales del Inegi.

1. En el primer semestre de 2025, casi el 9% de las personas que realizó de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública fue víctima de corrupción. Los hombres son los más afectados.

2. El contacto con personal de seguridad suele ser el más proclive a terminar en actos de corrupción con la ciudadanía.

3. En la última década, el porcentaje de empresas afectadas por la corrupción presenta ligeros cambios.

4. Las empresas medianas son las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación, de acuerdo al Inegi.

5. A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con más de 130 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en 6 entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas

¿Cómo está México a nivel internacional?

Si la corrupción se combatiera con discursos y decretos políticos ya se hubiera extinguido desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que este problema afecta a todo el mundo.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, que elabora Transparencia Internacional, México tiene una calificación de 26, donde un puntaje de 0 significa altamente corrupto y 100 muy transparente. El promedio mundial es de 43, el cual se ha mantenido estable durante años, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50.

Dinamarca, Finlandia y Singapur son las tres naciones con menor percepción de corrupción, con puntajes de 90, 88 y 84 puntos, respectivamente.