Estafan a adultos mayores en México: Secretaría Anticorrupción alerta por nuevo modo de fraude

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta a la población por la operación de una red de fraude y extorsión que utiliza de manera indebida los nombres y cargos de personas servidoras públicas federales para engañar a la ciudadanía, principalmente a personas adultas mayores.
De acuerdo con la dependencia, los responsables se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría y de otras instituciones gubernamentales para solicitar pagos bajo distintos pretextos, como la gestión de trámites, la recuperación de recursos presuntamente defraudados, certificaciones jurídicas o la supuesta cancelación de sanciones fiscales.