Estafan a adultos mayores en México: Secretaría Anticorrupción alerta por nuevo modo de fraude

Los presuntos delincuentes buscan dar credibilidad a sus engaños mediante el uso de documentos falsificados con logotipos oficiales, así como perfiles apócrifos en redes sociales, desde donde también contactan a las víctimas.

Ante esta situación, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información personal o bancaria, ni realizar depósitos o transferencias a personas que, mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, soliciten dinero haciéndose pasar por servidores públicos.

Asimismo, recordó que todos los servicios que ofrece la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son completamente gratuitos, por lo que cualquier persona que exija pagos en su nombre está incurriendo en una conducta delictiva.

Las personas que hayan sido víctimas o requieran orientación pueden comunicarse a las líneas telefónicas 55 2000 2000 y 800 1128 700, donde recibirán asesoría para atender estos casos.