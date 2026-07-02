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México

Estafan a adultos mayores en México: Secretaría Anticorrupción alerta por nuevo modo de fraude

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información personal o bancaria, ni realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas.
jue 02 julio 2026 05:55 PM
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Los adultos mayores son el principal objetivo de los estafadores en este modus operandi. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta a la población por la operación de una red de fraude y extorsión que utiliza de manera indebida los nombres y cargos de personas servidoras públicas federales para engañar a la ciudadanía, principalmente a personas adultas mayores.

De acuerdo con la dependencia, los responsables se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría y de otras instituciones gubernamentales para solicitar pagos bajo distintos pretextos, como la gestión de trámites, la recuperación de recursos presuntamente defraudados, certificaciones jurídicas o la supuesta cancelación de sanciones fiscales.

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Los presuntos delincuentes buscan dar credibilidad a sus engaños mediante el uso de documentos falsificados con logotipos oficiales, así como perfiles apócrifos en redes sociales, desde donde también contactan a las víctimas.

Ante esta situación, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a no proporcionar información personal o bancaria, ni realizar depósitos o transferencias a personas que, mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, soliciten dinero haciéndose pasar por servidores públicos.

Asimismo, recordó que todos los servicios que ofrece la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son completamente gratuitos, por lo que cualquier persona que exija pagos en su nombre está incurriendo en una conducta delictiva.

Las personas que hayan sido víctimas o requieran orientación pueden comunicarse a las líneas telefónicas 55 2000 2000 y 800 1128 700, donde recibirán asesoría para atender estos casos.

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Fraudes Estafa Corrupción Corrupción

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