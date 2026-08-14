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México

¿Qué estudió Andrés López Beltrán? El hijo de AMLO acusa a EU de quitarle la visa por política

El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa al hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este es su perfil político y el grado de estudios que tiene.
vie 14 agosto 2026 08:41 AM
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¿Qué estudió Andy López Beltrán? El hijo de AMLO acusa a EU de quitarle la visa por política
El exsecretario de Organización de Morena dirigió una carta al presidente de EU, Donald Trump en donde le solicitó conocer las razones de la cancelación de su visa. (Foto: Facebook Andrés Manuel López Beltrán)

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que cuestionó la decisión de su gobierno de retirarle la visa. El morenista calificó la medida como “política” y aseguró que no existe una justificación para ella.

Con esta acción, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, quien en diversas ocasiones ha aclarado que no le gusta que lo llamen “Andy”, volvió a la escena política después de varios meses alejado de un cargo partidista.

López Beltrán fue secretario de Organización de Morena, posición que asumió el 1 de octubre de 2024 y que dejó el 25 de mayo de 2026 para buscar una candidatura a diputado federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco.

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¿Qué estudios tiene el hijo de AMLO?

Nació el 21 de agosto de 1986 en Macuspana, Tabasco. Es el segundo hijo de Andrés Manuel López y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso.

Actualmente tiene 40 años de edad, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

‘Andy’ acompañó a López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. En las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura en la Ciudad y Estado de México.

Aunque ha tenido interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia, tuvo que esperar y mantenerse en actividades privadas, ante la solicitud que en su momento hizo López Obrador a sus hijos de no ocupar cargos públicos.

Su primer cargo dentro de Morena, partido político que fundó su padre, fue el de secretario de Organización, al que renunció hace tres meses para buscar un escaño dentro de la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias de 2027.

“He decidido que en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el argo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, detalla la misiva.

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Socio de Chocolatería Rocío

"Andy" fundó junto a sus hermanos la chocolatería Rocío, cuyo nombre es en honor a su madre quien falleció en 2003; es el accionista mayoritario y administrador único de la
empresa familiar.

En la historia de la empresa que se destaca en la página oficial de chocolatería se recuerda a Rocío Beltrán.

“Rocío es el amor de una madre que ya no está físicamente pero que está presente en nuestra formación moral y profesional. Para nuestras plantas es esa lluvia tenue que, aunque no se nota, ayuda a su crecimiento y fecunda en ellas un cacao de calidad y único. En nuestro chocolate, significa la posibilidad de sumar en forma muy discreta, un momento de felicidad y energía que otorgue gran satisfacción en cada barra”, se lee.

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¿Qué dijo sobre el retiro de la visa?

En la carta que compartió en sus redes sociales donde expuso el retiro de su visa, Andrés Manuel López Beltrán, calificó la medida de "estilo hitleriano".

"No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza", escribió.

El hijo del exmandatario acusó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a su subsecretario, Christopher Landau, de haber "ordenado" retirarle la visa sin que exista, asegura, prueba alguna para tomar esta acción.

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Andrés Manuel López Beltrán no detalla en la carta cómo fue informado de esta decisión de Washington. La AFP consultó a personal de prensa de la embajada estadounidense, pero no ha tenido respuesta.

Aseguró que no hay pruebas que lo liguen con "algún acto inmoral o delictivo" y atribuye el retiro de la visa a una "enfermiza fobia conservadora" contra del partido oficilista Morena, fundado por su padre y que gobierna México desde 2018, ahora de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con diversas fuentes, Estados Unidos le habría retirado la visa a medio centenar de políticos del oficialismo, sobre todo por presuntos nexos con el crimen organizado. Solo un puñado ha reconocido públicamente esta sanción.

La prensa también sostiene que otro hijo de López Obrador, José Ramón, vive en una exclusiva zona de Houston.

Con información de AFP

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