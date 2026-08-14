¿Qué estudió Andy López Beltrán? El hijo de AMLO acusa a EU de quitarle la visa por política

¿Qué estudios tiene el hijo de AMLO?

Nació el 21 de agosto de 1986 en Macuspana, Tabasco. Es el segundo hijo de Andrés Manuel López y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso.

Actualmente tiene 40 años de edad, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

‘Andy’ acompañó a López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. En las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura en la Ciudad y Estado de México.

Aunque ha tenido interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia, tuvo que esperar y mantenerse en actividades privadas, ante la solicitud que en su momento hizo López Obrador a sus hijos de no ocupar cargos públicos.

Su primer cargo dentro de Morena, partido político que fundó su padre, fue el de secretario de Organización, al que renunció hace tres meses para buscar un escaño dentro de la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias de 2027.

“He decidido que en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el argo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, detalla la misiva.