¿Qué estudió Andy López Beltrán? El hijo de AMLO acusa a EU de quitarle la visa por política

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que cuestionó la decisión de su gobierno de retirarle la visa. El morenista calificó la medida como “política” y aseguró que no existe una justificación para ella.
Con esta acción, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, quien en diversas ocasiones ha aclarado que no le gusta que lo llamen “Andy”, volvió a la escena política después de varios meses alejado de un cargo partidista.
López Beltrán fue secretario de Organización de Morena, posición que asumió el 1 de octubre de 2024 y que dejó el 25 de mayo de 2026 para buscar una candidatura a diputado federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco.