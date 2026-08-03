¿Cómo saber si ya depositaron la beca Rita Cetina? Pasos para activar la tarjeta fácilmente

Cómo verificar si ya depositaron la Beca Rita Cetina

Una vez que inicien los depósitos de la beca Rita Cetina, las familias pueden comprobar si el apoyo ya fue abonado utilizando cualquiera de los canales oficiales habilitados para consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar .

Consulta a través de la app del Banco del Bienestar

La forma más rápida consiste en utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible de manera gratuita para dispositivos con Android y iPhone .

Después de instalarla, solo es necesario seguir estos pasos:

1. Capturar el usuario y la contraseña.

2. Presionar la opción "Iniciar sesión".

3. Consultar el saldo disponible que aparecerá en la pantalla principal.

4. Revisar los movimientos de la tarjeta seleccionando "Mes actual" o "Mes anterior".

Aunque la aplicación se utilice desde un dispositivo personal, el Gobierno de México recomienda cerrar la sesión al terminar la consulta para evitar cualquier contratiempo y proteger el dinero depositado en la tarjeta.

Consulta telefónica

Otra alternativa consiste en verificar el saldo mediante la línea telefónica del Banco del Bienestar.

Para hacerlo, basta con llamar al 800 900 2000 y seguir estas indicaciones:

- Seleccionar la opción 1.

- Ingresar los 16 números de la tarjeta.

- Capturar el año de nacimiento cuando el sistema lo solicite.