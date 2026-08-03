¿Cómo saber si ya depositaron la beca Rita Cetina? Pasos para activar la tarjeta fácilmente

Al finalizar el proceso, el sistema informará el saldo disponible de la tarjeta, permitiendo confirmar si el depósito de la Beca Rita Cetina ya fue realizado.
Cómo activar la tarjeta de la beca Rita Cetina
De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente al recibir el primer depósito. Posteriormente, el beneficiario debe acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar el dinero y, en ese momento, cambiar su NIP, ya que será necesario para realizar futuras transacciones.
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina
Los depósitos del primer pago anual de 2,500 pesos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta, conforme al siguiente calendario:
- Lunes 3 de agosto: A y B.
- Martes 4 de agosto: C.
- Miércoles 5 de agosto: D, E y F.
- Jueves 6 de agosto: G.
- Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L.
- Sábado 8 y domingo 9 de agosto: no hay depósitos.
- Lunes 10 de agosto: M.
- Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q.
- Miércoles 12 de agosto: R.
- Jueves 13 de agosto: S.
- Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z.