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México

¿Cómo saber si ya depositaron la beca Rita Cetina? Pasos para activar la tarjeta fácilmente

Miles de familias comenzarán a recibir el primer pago anual de la Beca Rita Cetina para primaria. Si todavía no aparece el depósito, existen dos formas oficiales para verificar el saldo de la tarjeta.
lun 03 agosto 2026 12:15 PM
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Una vez que inicien los depósitos de la beca Rita Cetina, las familias pueden comprobar si el apoyo ya fue abonado utilizando cualquiera de los canales oficiales habilitados. (Esdelval/Getty Images/iStockphoto)

Comenzó la primera dispersión de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria, un apoyo anual de 2,500 pesos . Conforme avanzan los depósitos, muchas madres, padres y tutores buscan confirmar si el dinero ya fue abonado a la tarjeta del Banco del Bienestar.

Afortunadamente, existen mecanismos oficiales que permiten consultar el saldo y revisar los movimientos de la cuenta sin necesidad de acudir a una sucursal.

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Cómo verificar si ya depositaron la Beca Rita Cetina

Una vez que inicien los depósitos de la beca Rita Cetina, las familias pueden comprobar si el apoyo ya fue abonado utilizando cualquiera de los canales oficiales habilitados para consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar .

Consulta a través de la app del Banco del Bienestar

La forma más rápida consiste en utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible de manera gratuita para dispositivos con Android y iPhone .

Después de instalarla, solo es necesario seguir estos pasos:

1. Capturar el usuario y la contraseña.
2. Presionar la opción "Iniciar sesión".
3. Consultar el saldo disponible que aparecerá en la pantalla principal.
4. Revisar los movimientos de la tarjeta seleccionando "Mes actual" o "Mes anterior".

Aunque la aplicación se utilice desde un dispositivo personal, el Gobierno de México recomienda cerrar la sesión al terminar la consulta para evitar cualquier contratiempo y proteger el dinero depositado en la tarjeta.

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México

Mi hijo entra a primero de primaria: cómo tramitar la beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos

Consulta telefónica

Otra alternativa consiste en verificar el saldo mediante la línea telefónica del Banco del Bienestar.

Para hacerlo, basta con llamar al 800 900 2000 y seguir estas indicaciones:

- Seleccionar la opción 1.
- Ingresar los 16 números de la tarjeta.
- Capturar el año de nacimiento cuando el sistema lo solicite.

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Al finalizar el proceso, el sistema informará el saldo disponible de la tarjeta, permitiendo confirmar si el depósito de la Beca Rita Cetina ya fue realizado.

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Primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria: quiénes reciben depósitos del 3 al 7 de agosto

Cómo activar la tarjeta de la beca Rita Cetina

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente al recibir el primer depósito. Posteriormente, el beneficiario debe acudir a una sucursal del Banco del Bienestar para retirar el dinero y, en ese momento, cambiar su NIP, ya que será necesario para realizar futuras transacciones.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Los depósitos del primer pago anual de 2,500 pesos se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta, conforme al siguiente calendario:

- Lunes 3 de agosto: A y B.

- Martes 4 de agosto: C.

- Miércoles 5 de agosto: D, E y F.

- Jueves 6 de agosto: G.

- Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L.

- Sábado 8 y domingo 9 de agosto: no hay depósitos.

- Lunes 10 de agosto: M.

- Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q.

- Miércoles 12 de agosto: R.

- Jueves 13 de agosto: S.

- Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z.

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Una vez que corresponda la fecha asignada según el calendario, las familias podrán utilizar cualquiera de los dos métodos de consulta para confirmar que el apoyo ya fue depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Pensiones y asistencia social

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