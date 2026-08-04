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México

La FGR desmantela cuatro centros de huachicol en tres estados

La FGR intervino cuatro inmuebles vinculados al huachicol y aseguró combustible, químicos, maquinaria y documentación.
mar 04 agosto 2026 02:03 PM
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Autoridades aseguraron miles de litros de hidrocarburos, equipo industrial y documentación relacionada con las operaciones. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro centros de procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde aseguró miles de litros de hidrocarburos, equipo industrial y documentación relacionada con las operaciones.

Los operativos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

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De acuerdo con la FGR, trabajos de inteligencia, investigaciones y denuncias anónimas permitieron ubicar dos instalaciones en San Luis Potosí, una en Tizayuca, Hidalgo, y otra en Cuautla, Morelos, las cuales eran utilizadas para el procesamiento ilegal de combustibles.

El primer cateo se realizó en una nave industrial del municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades detectaron el ingreso constante de autotanques.

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En el lugar aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80,000 litros cada uno, seis cilindros verticales, ocho cilindros horizontales, 894 contenedores de 1,000 litros, maquinaria industrial, un generador eléctrico, una camioneta y entre 500,000 y 600,000 litros de derivados de hidrocarburos, además de equipo de cómputo y diversa documentación.

En un segundo operativo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio donde presuntamente se procesaban hidrocarburos.

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Ahí fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción, alrededor de 40,000 litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y documentos.

En Tizayuca, Hidalgo, la FGR cateó otra instalación donde aseguró 57 contenedores de distintas capacidades, con un volumen aproximado de 456,300 litros de hidrocarburo o productos químicos, además de equipo electrónico, computadoras y documentación.

El cuarto inmueble intervenido se ubicó en Cuautla, Morelos, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de fuertes olores a combustibles y sustancias químicas.

Durante el cateo fueron asegurados el predio, muestras de los líquidos almacenados, documentación y talones de cheques.

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huachicoleo Fiscal General de la República

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