El 98% de los homicidios y el 100% de las desapariciones de periodistas permanecen impunes en México

Este martes, la organización presentó el informe “Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, el cual documenta que durante el gobierno del priista Javier Duarte (2010-2016) fueron asesinados 18 periodistas.

En las investigaciones se detectaron obstáculos y patrones reiterados para que se quedarán impunes.

El informe sobre la violencia contra periodistas fue presentado este martes en la Ciudad de México. (Foto: Lidia Arista)

Sara Mendiola explicó que si bien el informe se refiere al contexto de Veracruz, la realidad para los periodistas en México no es diferente y la gobernanza criminal es la que reproduce la impunidad.

“La violencia contra la prensa en Veracruz no fue aislada, no fue producto del azar, fue consecuencia de la omisión y de la ineficacia del Estado y también de su colusión y sus vínculos con el crimen organizado. Un elemento relevante que plantea este informe es la gobernanza criminal”, aseguró.

La especialista afirmó que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado. La impunidad se alcanza en el país debido a la inclusión de altos mandos como gobernadores, fiscales y jefes de policía, así como a una decisión político-criminal.

Mendiola señaló que los gobiernos cuentan con varios diagnósticos de lo que está fallando, por lo que sí no buscan proteger el derecho a la libertad de expresión es por un asunto de índole político.

“No solamente se hacen informes para diagnosticar, sino para hacer un llamado a las autoridades. Las autoridades tienen infinidad de diagnósticos, infinidad de informes, conocen el ABC para hacer los cambios, si no lo han hecho hasta el día de hoy es porque no han tenido la voluntad política para hacer el cambio”, destacó.

Proteger a periodistas, salvaguardar el derecho a la información

Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró que los asesinatos de periodistas forman parte de contextos de la violencia, corrupción y de debilitamiento institucional en México.

Advirtió que cuando se agrede a un periodista, también se afecta al derecho a la información de una sociedad.

“Proteger a las y los periodistas significa proteger un derecho de toda la sociedad de recibir información. Cada agresión contra una periodista o una periodista afecta a la víctima, a su familia y a su medio de comunicación y también la limita el acceso de la sociedad a la información de interés público”, expuso.

México es un país peligroso para ejercer el periodismo. De acuerdo con un conteo de la organización Artículo 19, desde el año 2000 en el país han ocurrido 181 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor.

Con 48 homicidios, el sexenio de Felipe Calderón fue el de más violencia para la prensa en México y hasta ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum se reporta la muerte de 14 comunicadores.