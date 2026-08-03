México incauta millones de dosis de droga en costas de Chiapas y Oaxaca; Gobierno de Trump lo celebra

García Harfuch agregó que, en lo que va de la actual administración federal, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en aguas mexicanas como parte de la estrategia para combatir el tráfico de drogas.

El secretario también informó que, en un hecho distinto ocurrido en Nayarit, personal de la Semar repelió una agresión armada durante una operación terrestre.

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

Como resultado, un elemento naval resultó herido, un presunto agresor murió y fueron asegurados un arma de fuego, cargadores y cartuchos.

Tras el anuncio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó el decomiso como "otro golpe importante contra los cárteles" y destacó la incautación de más de cuatro toneladas métricas de cocaína.

El funcionario también señaló que la detención de 13 presuntos integrantes de grupos criminales y el aseguramiento de tres embarcaciones, representa un avance en los esfuerzos para impedir que millones de dosis de droga lleguen a las comunidades.

El diplomático sostuvo que estas acciones están debilitando a las organizaciones criminales y afirmó que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países continúa dando resultados.

En ese contexto, atribuyó los avances al trabajo conjunto bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al reiterar el mensaje de colaboración bilateral con la frase: "Juntos logramos más".