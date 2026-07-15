Mi hijo entra a primero de primaria: cómo tramitar la beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos

Uno de los primeros pasos es acudir a las asambleas informativas que ofrecen los servidores de la Nación; las reuniones están dirigidas a madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes de primarias públicas, ya sea de nuevo ingreso o que aún no cuentan con la beca, con el propósito de brindarles información clara y directa sobre el proceso de solicitud.

Las familias podrán consultar la fecha de su asamblea en:

• La escuela de secundaria pública de sus hijas e hijos.

• Los canales estatales de difusión de WhatsApp de Becas Bienestar.

• El Buscador de Escuelas en https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas

Registro en Línea

Se debe contra con la Llave MX, para poder ingresar a la página del registro. Debido al periodo vacacional y aque aún se están entregando tarjetas del Banco del Bienestar, la convocatoria está cerrada; sin embargo, se recomienda tener el enlace a la mano y estar atentos a los canales oficiales de la SEP y de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

https://www.becaritacetina.gob.mx/

Requisitos para la Beca Rita Cetina

El trámite debe realizarlo la madre, padre, tutora o tutor y para ello se requiere:

De la madre, padre, tutora o tutor:

* CURP certificada

* Número de celular

* Correo electrónico

* Identificación oficial

* Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

De la o el estudiante:

• CURP certificada

• Clave del Centro de Trabajo (CCT).