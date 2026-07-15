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México

Mi hijo entra a primero de primaria: cómo tramitar la beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos

Los alumnos de primero a sexto año pueden acceder al apoyo de la Beca Rita Cetina que este 2026 se amplió a este nivel escolar con el objetivo de apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares.
mié 15 julio 2026 01:25 PM
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Los padres de familia y tutores están convocados a asistir a la asambleas informativas para conocer el trámite que deberán seguir y los papeles que deben presentar a las servidores de la Nación. (Foto: https://www.gob.mx/sep )

Los alumnos que concluyen el nivel preescolar pueden acceder a la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria y que es uno de los programas federales con los que se busca inhibir la deserción escolar, por lo que es importante que los padres de familia y tutores estén atentos a las fechas establecidas por las autoridades federales para conocer las fechas oficiales del registro y los documentos que solicitan.

Este programa está dirigido a estudiantes de primaria de todos los grados escolares inscritas e inscritos en instituciones públicas; es decir, alumnos de escuelas privadas no pueden acceder a este beneficio.

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Uno de los primeros pasos es acudir a las asambleas informativas que ofrecen los servidores de la Nación; las reuniones están dirigidas a madres, padres, tutoras y tutores de estudiantes de primarias públicas, ya sea de nuevo ingreso o que aún no cuentan con la beca, con el propósito de brindarles información clara y directa sobre el proceso de solicitud.

Las familias podrán consultar la fecha de su asamblea en:

• La escuela de secundaria pública de sus hijas e hijos.
• Los canales estatales de difusión de WhatsApp de Becas Bienestar.
• El Buscador de Escuelas en https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas

Registro en Línea

Se debe contra con la Llave MX, para poder ingresar a la página del registro. Debido al periodo vacacional y aque aún se están entregando tarjetas del Banco del Bienestar, la convocatoria está cerrada; sin embargo, se recomienda tener el enlace a la mano y estar atentos a los canales oficiales de la SEP y de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

https://www.becaritacetina.gob.mx/

Requisitos para la Beca Rita Cetina

El trámite debe realizarlo la madre, padre, tutora o tutor y para ello se requiere:

De la madre, padre, tutora o tutor:

* CURP certificada

* Número de celular

* Correo electrónico

* Identificación oficial

* Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

De la o el estudiante:

• CURP certificada

• Clave del Centro de Trabajo (CCT).

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Julio León anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos, es decir la Beca Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, se realizará en septiembre 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.

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México

Beca Rita Cetina para primaria: esta es la fecha clave del próximo registro

Pasos para el registro

  1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX e ingresa al siguiente enlace: https://www.becaritacetina.gob.mx/
  2. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a).
  3. Registra a cada uno de los estudiantes.
  4. La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.

Los padres de familia y tutores deben estar atentos a los canales oficiales para conocer la fecha de entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar que es donde se depositará el apoyo económico.

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Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.

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Trámites SEP

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