De desplazados a agentes de cambio: El Bosque lucha por nueva política nacional

En una muestra de acción colectiva y resiliencia, los pobladores –junto a organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México y Nuestro Futuro– presentaron una propuesta comunitaria para atender y prevenir el desplazamiento que, según el Banco Mundial, puede llevar a que tres millones de personas dejen sus hogares en México hacia 2050.

Pablo Ramírez, activista de Greenpeace, que acompaña a El Bosque desde 2019 cuando exigió ser reconocida como desplazada hasta su reubicación en noviembre de 2024, subraya que México atraviesa un momento clave para dar este paso.

“Estamos en una coyuntura política muy importante y bastante única, una oportunidad para avanzar en instrumentos de política pública que permitan atender este problema, que es muy grave”, apunta.

El activista señala que México debe presentar sus compromisos climáticos en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), a celebrarse del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Brasil y en 2026 se elaborarán los primeros Planes Nacionales de Adaptación.

El caso de El Bosque, insiste, debe servir como ejemplo para no repetir errores y garantizar procesos justos. “Hemos sido muy enfáticos en que estos planes deben incluir la voz de la comunidad, sus modos de vida, la educación, la salud, los adultos mayores. No se trata solo de construir viviendas”, dice en entrevista.

La primer propuesta comunitaria de política de desplazamiento fue presentada el pasado 2 de septiembre. (Foto: Cortesía Greenpeace)

Ramírez resalta que, aunque la comunidad logró tener nuevas viviendas, el proceso de reubicación quedó incompleto: no se garantizaron servicios de salud, educación ni empleo.

El caso de El Bosque muestra que las reubicaciones no pueden quedarse en entregar casas. Se trata de vidas, identidades y modos de subsistencia que deben garantizarse de forma justa y digna". Pablo Ramírez, Greenpeace.

Agrega que México se encuentra también ante la oportunidad histórica de convertirse en uno de los primeros países en incorporar de manera oficial el desplazamiento climático interno en su política nacional y hacer justicia a miles de personas que, como las y los habitantes de El Bosque, han perdido comunidades, patrimonios y territorios a causa de este fenómeno.

En México, el fenómeno del desplazamiento forzado por causas ambientales carece de un reconocimiento pleno en el marco jurídico nacional.

Aunque existen la Ley General de Víctimas y la Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno, ambas se enfocan principalmente en contextos de violencia e inseguridad. De este modo, el desplazamiento derivado de sequías, inundaciones, huracanes o el aumento del nivel del mar no está contemplado de manera específica ni con mecanismos de atención diferenciados, pese a que existe ya la Ley General de Cambio Climático.

La propuesta comunitaria presentada el 2 de septiembre busca justamente cerrar ese vacío. Con participación de comunidades, academia e instancias gubernamentales, plantea articular los instrumentos existentes y crear nuevos mecanismos que garanticen los derechos humanos de las personas afectadas.

En noviembre de 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Sedatu) reubicó a 51 de las 60 familias censadas en El Bosque. Las viviendas fueron trasladadas a un terreno ubicado a 12 kilómetros de la costa, en las afueras de Frontera, cabecera municipal de Centla. (Foto: Jesús Almazán)

Entre los ejes centrales destacan la creación de un protocolo nacional de coordinación interinstitucional, respuestas diferenciadas según se trate de fenómenos de evolución lenta o eventos repentinos, y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, con especial atención a mujeres y jóvenes.