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México

La Secretaría de Salud confirma tres casos de Cyclospora; descarta brote en México

Las autoridades de Salud mantienen la colaboración con Estados Unidos para identificar la fuente original del brote relacionado con la posible contaminación de lechuga cultivada en Guanajuato.
mar 21 julio 2026 09:50 AM
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Diarrea explosiva en México
El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que los casos de ciclosporiasis de México son habituales y no se salen de la epidemiología común de México. (Foto: Presidencia de México)

Ante el brote de Cyclospora en Estados Unidos, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que en México solo hay tres casos por este parásito.

“Esos casos son habituales. No se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora”, sostuvo el funcionario este martes en Palacio Nacional.

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Casos de diarrea explosiva en México

En conferencia mañanera, el secretario de Estado comentó que aún no hay evidencia de que este parásito provenga de una fábrica de Guanajuato como señaló en un primer momento la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Kershenobich explicó que se tomó una muestra de las lechugas relacionados con el brote junto con las autoridades norteamericanas, pero dio un falso positivo.

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Por ello, sostuvo que el gobierno mexicano ya realiza su propia investigación y toma muestras en aquella fábrica para determinar si proviene de ahí o no el parásito.

“Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que de ahí proviene. Sin embargo, tomamos precauciones”, declaró el funcionario.

Mencionó que los tres pacientes infectados en México se recuperaron y que solo presentaron episodios diarreicos severos, pero no hay mortalidad.

“Incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la Cyclospora, en los más de 1,500 casos, no han fallecido. Tenemos una vigilancia epidemiológica muy activa en el país tratando de estar pendientes y atender esto”, afirmó.

Según la FDA, la Cyclospora es un parásito microscópico que causa la enfermedad intestinal ciclosporiasis. Las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua que contengan el parásito. Por lo general, esta infección no pone en peligro la vida.

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La FDA señala que, hasta ahora, se cree que la Cyclospora solo infecta a los humanos y se transmite a través de las heces humanas, y que es poco probable que se transmita directamente de persona a persona, ya que el parásito necesita de días a semanas después de ser expulsado en las heces para volverse infeccioso.

Actualmente, en Estados Unidos hay 1,645 casos confirmados infectados por este parásito y más de 5,100 reportes en análisis. Los primeros fueron reportados en 34 estados y los pacientes tenían entre 2 y 95 años, y 56% eran mujeres.

Las autoridades de ambos países continúan las investigaciones para identificar la fuente original del brote que afecta a Estados Unidos.

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