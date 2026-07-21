Casos de diarrea explosiva en México

En conferencia mañanera, el secretario de Estado comentó que aún no hay evidencia de que este parásito provenga de una fábrica de Guanajuato como señaló en un primer momento la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Kershenobich explicó que se tomó una muestra de las lechugas relacionados con el brote junto con las autoridades norteamericanas, pero dio un falso positivo.

Por ello, sostuvo que el gobierno mexicano ya realiza su propia investigación y toma muestras en aquella fábrica para determinar si proviene de ahí o no el parásito.

“Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que de ahí proviene. Sin embargo, tomamos precauciones”, declaró el funcionario.

Mencionó que los tres pacientes infectados en México se recuperaron y que solo presentaron episodios diarreicos severos, pero no hay mortalidad.

“Incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la Cyclospora, en los más de 1,500 casos, no han fallecido. Tenemos una vigilancia epidemiológica muy activa en el país tratando de estar pendientes y atender esto”, afirmó.

Según la FDA, la Cyclospora es un parásito microscópico que causa la enfermedad intestinal ciclosporiasis. Las personas pueden contraer esta infección al consumir alimentos o agua que contengan el parásito. Por lo general, esta infección no pone en peligro la vida.