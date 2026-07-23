Autoridades mexicanas analizan lechugas de Taylor Farms y descartan presencia de Cyclospora

Aunque hace unos días la FDA informó que su propio análisis de estas lechugas arrojó un falso positivo, continuó las investigaciones. Así que las autoridades mexicanas optaron por colaborar para dar con la posible fuente de contaminación de los alimentos.

Entre el 18 y el 20 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta de Taylor Farms de México con epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria.

En la visita, Cofepris levantó 10 muestras de lechuga iceberg: cinco completas y cinco de producto terminado, es decir, lechuga picada, lavada y desinfectada. También recogió muestras del agua en la planta.

Las muestras fueron procesadas por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de Cofepris.

De acuerdo con las autoridades, los resultados fueron negativos también para la presencia de coliformes fecales y se encontraron “dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales”.