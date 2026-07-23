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México

Autoridades mexicanas analizan lechugas de Taylor Farms y descartan presencia de Cyclospora

La Secretaría de Salud realizó su propio análisis de los productos de esta empresa de Guanajuato, que la FDA relaciona con un brote de diarrea explosiva en Estados Unidos.
jue 23 julio 2026 06:57 PM
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Autoridades mexicanas investigan, junto con la FDA, la lechuga relacionada con un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

Un nuevo análisis de laboratorio a 10 muestras de la lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms de México arrojó resultados negativos para el parásito Cyclospora cayetanensis, causante de un brote de diarrea explosiva en Estados Unidos.

La Secretaría de Salud mexicana llevó a cabo sus propias pruebas de laboratorio luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas inglés) señalara a esta empresa de Guanajuato de ser el único proveedor que vendió lechugas posiblemente contaminadas a la cadena de restaurantes Taco Bell, donde cientos de personas enfermaron de ciclosporiasis tras comer ahí.

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Aunque hace unos días la FDA informó que su propio análisis de estas lechugas arrojó un falso positivo, continuó las investigaciones. Así que las autoridades mexicanas optaron por colaborar para dar con la posible fuente de contaminación de los alimentos.

Entre el 18 y el 20 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta de Taylor Farms de México con epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria.

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En la visita, Cofepris levantó 10 muestras de lechuga iceberg: cinco completas y cinco de producto terminado, es decir, lechuga picada, lavada y desinfectada. También recogió muestras del agua en la planta.

Las muestras fueron procesadas por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de Cofepris.

De acuerdo con las autoridades, los resultados fueron negativos también para la presencia de coliformes fecales y se encontraron “dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales”.

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En un comunicado, las autoridades aseguraron que, además, la empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.

Explicaron que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad de productos y materias primas que permitió a las autoridades identificar el origen de la lechuga y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, pero que nunca ingresó a territorio estadounidense.

“De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, mismo que fue referido por la FDA”, apuntaron.

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En la inspección a la planta también se investigó la salud de los trabajadores y, según las autoridades, no se identificaron brotes por enfermedad diarreica que ameriten intervenciones por parte de los servicios de salud.

La semana pasada, Estados Unidos informó que investigaba un brote de diarrea explosiva tras detectar 1,644 casos de esta enfermedad en cinco estados. Las infecciones comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

Tras las primeras indagatorias, la FDA encontró que, de los afectados, cientos se enfermaron tras comer en restaurantes de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, y asoció el brote con la lechuga que Taylor Farms de México provee a la cadena de comida.

Pero, tras el falso positivo de los productos mexicanos a Cyclospora, la FDA anunció que continúa las investigaciones, analizando muestras y retirando estas lechugas del mercado.

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Secretaría de Salud Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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