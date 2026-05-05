Pensión del Bienestar para adultos mayores: cuándo depositan según la letra de tu apellido en mayo 2026

Qué letras reciben el depósito este martes 5 de mayo

Los beneficiarios que reciben el pago hoy son los siguientes:

- Martes 5 de Mayo: B

Calendario completo de pagos

Así queda el calendario de pagos para lo que resta del mes:

Miércoles 6: C

Jueves 7: C

Viernes 8: D,E,F

Lunes 11: G

Martes 12: G

Miércoles 13: H, I, J, K

Jueves 14: L

Viernes 15: M

Lunes 18: M

Martes 19: N, Ñ

Miércoles: 20

Jueves 21: R

Viernes 22: R

Lunes 25: S

Martes 26: T,U,V

Miércoles 27: W, X, Y, Z

(X: @bienestarmx)

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

¿Cómo saber si ya depositaron en mi tarjeta Bienestar?

Para verificar que ya te cayó el pago de la pensión, solo debes seguir unos sencillos pasos. Hay varias formas de revisar tu saldo en la tarjeta Bienestar:

-La primera opción es en la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.