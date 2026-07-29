Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales culminó con la captura de Adrián “N”, "El 20", identificado por las autoridades como jefe regional del Cártel del Pacífico en el sur de Sinaloa y señalado por su presunta participación en los ataques en contra del Ejército durante el llamado "Culiacanazo", así como de otro presunto integrante de la organización criminal.
Operadores del Cártel de Sinaloa ligados al 'Culiacanazo' y al asesinato de mineros caen en Sinaloa
Según las investigaciones, "El 20" mantenía el control de las operaciones del grupo criminal en Mazatlán, Villa Unión, El Rosario, Concordia, Escuinapa y otras localidades del sur del estado. Además, es investigado por su presunta participación en la emboscada contra militares ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, donde cinco elementos del Ejército perdieron la vida.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también lo relaciona con las agresiones armadas registradas en 2019 y 2023 para impedir la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El primer operativo derivó en la jornada de violencia conocida como el "Culiacanazo", mientras que el segundo concluyó con la detención del presunto líder de la facción de "Los Chapitos".
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Durante el despliegue, las autoridades aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, más de 2,000 cartuchos útiles, un vehículo y equipo táctico.
La dependencia federal detalló que tambien fue detenido Gabriel “N”, "Gabito", presunto operador del mismo grupo criminal, a quien las autoridades atribuyen el secuestro y asesinato de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en Concordia, Sinaloa, ocurrido en enero de este año.
Las investigaciones también vinculan a "Gabito" con la desaparición de cuatro turistas originarios del Estado de México en Mazatlán, registrada en febrero de 2026.
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De acuerdo con la Defensa, estas acciones representan un golpe a la estructura operativa del Cártel del Pacífico en Sinaloa, luego de la detención de sus presuntos operadores y de la muerte de Cristhian “N”, "Texas", quien era considerado jefe de plaza en Culiacán y falleció durante un operativo para su captura.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.