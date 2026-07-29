Operadores del Cártel de Sinaloa ligados al 'Culiacanazo' y al asesinato de mineros caen en Sinaloa

Según las investigaciones, "El 20" mantenía el control de las operaciones del grupo criminal en Mazatlán, Villa Unión, El Rosario, Concordia, Escuinapa y otras localidades del sur del estado. Además, es investigado por su presunta participación en la emboscada contra militares ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, donde cinco elementos del Ejército perdieron la vida.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también lo relaciona con las agresiones armadas registradas en 2019 y 2023 para impedir la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El primer operativo derivó en la jornada de violencia conocida como el "Culiacanazo", mientras que el segundo concluyó con la detención del presunto líder de la facción de "Los Chapitos".

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores, más de 2,000 cartuchos útiles, un vehículo y equipo táctico.