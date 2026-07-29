El INE ordena al PRI dejar de llamar “narcopartido” a Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares, a solicitud de Morena, para evitar que se le llame “narcopartido” y se le relacione con la delincuencia organizada.
Por unanimidad, los consejeros ordenaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar de sus redes sociales todos los mensajes en los que hacen referencia a “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”.