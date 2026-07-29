El INE ordena al PRI dejar de llamar “narcopartido” a Morena

La Comisión dio la razón a Morena al considerar que esos mensajes pueden constituir calumnias, es decir, la imputación de hechos o delitos falsos.

Los consejeros que integran la Comisión determinaron procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde las cuentas de Alejandro Moreno, presidente del PRI, así como de cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta oficial del partido, los cuales deberán ser retirados.

Sin embargo, declararon improcedente la tutela preventiva solicitada por Morena para impedir que se vuelvan a publicar mensajes del mismo tipo, al considerar que no pueden pronunciarse sobre hechos futuros de realización incierta.

Más tarde, Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", cuestionó la orden del INE y denunció un intento de censura y de limitar la crítica política, por lo que anunció que impugnará la resolución.