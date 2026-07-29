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México

¿Pagaste tu acta de nacimiento en línea y no aparece? Esto es lo que debes hacer

Las personas que deseen adquirir una copia actualizada y certificada del acta de nacimiento deben realizar un pago que establecen las autoridades estatales.
mié 29 julio 2026 12:59 PM
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¿Qué hacer si pagaste tu acta de nacimiento en línea y no aparece para descargar?
El Gobierno federal detalla los pasos a seguir en caso de que no se refleje el pago que se realizó de manera presencial en algún banco o ventanilla de cobro. (Foto: iStock )

El acta de nacimiento es uno de los documentos principales que se solicitan tanto para comprobar la identidad de una persona como para realizar diversos trámites. Ya se puede obtener en línea y hay pasos que se deben seguir para obtenerla, sobre todo cuando se realiza el pago, ya que algunas veces no se refleja el comprobante que se realizó, lo que puede retrasar la obtención del documento.

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Para iniciar este trámite se debe ingresar a este enlace con la Llave MX .

Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.

Realizar el pago en línea con un formato referenciado que se despliega en la página al realizar el trámite.

Costos del acta de nacimiento en los estados

La plataforma Nacional de Registro civil en línea enlista los siguientes costos por entidad:

Aguascalientes: 110 pesos

Baja California: 254 pesos

Baja California Sur: 232 pesos

Campeche: 70 pesos

Chiapas: 123 pesos

Chihuahua: 133 pesos

Ciudad de México: 98 pesos

Coahuila: 201 pesos

Colima: 106 pesos

Durango: 164 pesos

Estado de México: 74 pesos

Guanajuato: 130 pesos

Guerrero: 100 pesos

Hidalgo: 152 pesos

Jalisco: 98 pesos

Michoacán: 168 pesos

Morelos: 117 pesos

Nayarit: 85 pesos

Nuevo León: 70 pesos

Oaxaca: 136 pesos

Puebla: 170 pesos

Querétaro: 147 pesos

Quintana Roo: 59 pesos

San Luis Potosí: 132 pesos

Sinaloa: 129 pesos

Sonora: 104 pesos

Tabasco: 117 pesos

Tamaulipas: 118 pesos

Tlaxcala: 176 pesos

Veracruz: 215 pesos

Yucatán: 237 pesos

Zacatecas: 110 pesos

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¿Qué hacer si pagué mi acta de nacimiento y no aparece?

El Gobierno federal recomienda que en caso de que ya se pagó el trámite y el acta de nacimiento no aparece, se debe revisar el comprobante de pago, usar el folio de seguimiento o contactar al soporte técnico.

Lo principal es guardar el comprobante y el número de folio de seguimiento, para poder ingresarlo a este enlace y comprobar el estatus del trámite , para ver si el proceso sigue abierto.

Algunas veces el sistema tarda hasta 72 horas en ver reflejado el pago, por lo que se recomienda estar checando de manera constante.

Si el pago pasó pero sale que el documento no está disponible, significa que tu acta física aún no se subió a la base de datos nacional. Si en problema persiste tras el plazo de 72 horas, se recomienda acudir a la oficina del Registro Civil, con tu CURP y tu acta en papel para que suban tus datos sin costo.

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¿Cómo hacer el trámite del acta certificada?

En el caso del acta de nacimiento en la CDMX, el gobierno recomienda que antes de tramitar una copia certificada, se recomienda ingresar al siguiente enlace: https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645

para cotejar el año de registro, juzgado, libro y número de acta.

Si realizaste el pago de la Línea de Captura de manera presencial en algún banco o ventanilla de cobro el pago se refleja en un máximo de 72 hrs.

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Al concluir este trámite, el acta de nacimiento estará disponible en tu Llave CDMX Expediente. Podrás consultarlo en cualquier momento y utilizarlo para realizar otros trámites digitales.

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Trámites CURP biométrica

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