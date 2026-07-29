¿Qué hacer si pagaste tu acta de nacimiento en línea y no aparece para descargar?

El acta de nacimiento es uno de los documentos principales que se solicitan tanto para comprobar la identidad de una persona como para realizar diversos trámites. Ya se puede obtener en línea y hay pasos que se deben seguir para obtenerla, sobre todo cuando se realiza el pago, ya que algunas veces no se refleja el comprobante que se realizó, lo que puede retrasar la obtención del documento.
¿Pagaste tu acta de nacimiento en línea y no aparece? Esto es lo que debes hacer
Para iniciar este trámite se debe ingresar a este enlace con la Llave MX .
Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
Realizar el pago en línea con un formato referenciado que se despliega en la página al realizar el trámite.
Costos del acta de nacimiento en los estados
La plataforma Nacional de Registro civil en línea enlista los siguientes costos por entidad:
Aguascalientes: 110 pesos
Baja California: 254 pesos
Baja California Sur: 232 pesos
Campeche: 70 pesos
Chiapas: 123 pesos
Chihuahua: 133 pesos
Ciudad de México: 98 pesos
Coahuila: 201 pesos
Colima: 106 pesos
Durango: 164 pesos
Estado de México: 74 pesos
Guanajuato: 130 pesos
Guerrero: 100 pesos
Hidalgo: 152 pesos
Jalisco: 98 pesos
Michoacán: 168 pesos
Morelos: 117 pesos
Nayarit: 85 pesos
Nuevo León: 70 pesos
Oaxaca: 136 pesos
Puebla: 170 pesos
Querétaro: 147 pesos
Quintana Roo: 59 pesos
San Luis Potosí: 132 pesos
Sinaloa: 129 pesos
Sonora: 104 pesos
Tabasco: 117 pesos
Tamaulipas: 118 pesos
Tlaxcala: 176 pesos
Veracruz: 215 pesos
Yucatán: 237 pesos
Zacatecas: 110 pesos
¿Qué hacer si pagué mi acta de nacimiento y no aparece?
El Gobierno federal recomienda que en caso de que ya se pagó el trámite y el acta de nacimiento no aparece, se debe revisar el comprobante de pago, usar el folio de seguimiento o contactar al soporte técnico.
Lo principal es guardar el comprobante y el número de folio de seguimiento, para poder ingresarlo a este enlace y comprobar el estatus del trámite , para ver si el proceso sigue abierto.
Algunas veces el sistema tarda hasta 72 horas en ver reflejado el pago, por lo que se recomienda estar checando de manera constante.
Si el pago pasó pero sale que el documento no está disponible, significa que tu acta física aún no se subió a la base de datos nacional. Si en problema persiste tras el plazo de 72 horas, se recomienda acudir a la oficina del Registro Civil, con tu CURP y tu acta en papel para que suban tus datos sin costo.
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¿Cómo hacer el trámite del acta certificada?
En el caso del acta de nacimiento en la CDMX, el gobierno recomienda que antes de tramitar una copia certificada, se recomienda ingresar al siguiente enlace: https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645
para cotejar el año de registro, juzgado, libro y número de acta.
Si realizaste el pago de la Línea de Captura de manera presencial en algún banco o ventanilla de cobro el pago se refleja en un máximo de 72 hrs.
Al concluir este trámite, el acta de nacimiento estará disponible en tu Llave CDMX Expediente. Podrás consultarlo en cualquier momento y utilizarlo para realizar otros trámites digitales.