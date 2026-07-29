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Comisión del INE que revisará perfiles de candidatos para 2027 queda lista: así funcionará

El INE definió cómo estará integrado el órgano que revisará los perfiles de aspirantes a cargos de elección popular, con participación de autoridades financieras y de seguridad.
mié 29 julio 2026 01:27 PM
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La comisión estará integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) definió a la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, órgano que se encargará de coordinar la revisión de perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para identificar posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas antes de los procesos electorales.

La comisión estará integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. En su primer año de funcionamiento será presidida por Chávez, mientras que posteriormente la presidencia será rotativa entre los tres integrantes. De acuerdo con la legislación vigente, la integración del órgano deberá renovarse cada tres años.

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La designación de los consejeros se concretó durante una reunión privada de las consejerías del Instituto, luego de varias horas de deliberaciones para definir la conformación del nuevo órgano previsto en la reforma electoral.

La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas fue creada mediante las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicadas el pasado 2 de junio, y constituye uno de los nuevos instrumentos incorporados por la reciente reforma electoral rumbo a los comicios federales de 2027.

La función de la Comisión de Verificación

La comisión no tendrá facultades para investigar delitos, integrar expedientes o determinar la elegibilidad de las candidaturas. Su función será actuar como enlace institucional entre los partidos políticos, las candidaturas independientes y las dependencias federales encargadas de la seguridad, la inteligencia, la procuración de justicia y la supervisión financiera.

Cuando un partido político o una candidatura independiente solicite la revisión de alguno de sus aspirantes, la comisión canalizará la petición a las autoridades competentes, las cuales analizarán la información disponible y elaborarán una evaluación de riesgo.

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En este procedimiento participarán la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de otras instituciones que puedan aportar información dentro del ámbito de sus atribuciones.

Con base en los datos proporcionados por estas dependencias, el INE integrará un informe que será entregado exclusivamente al partido político o a la candidatura independiente que promovió la solicitud.

Procedimiento voluntario

La legislación establece que la revisión no será obligatoria. Tanto los partidos como las candidaturas independientes decidirán libremente si solicitan o no la evaluación de sus aspirantes.

Asimismo, los resultados no tendrán efectos vinculantes. Es decir, si la evaluación identifica elementos considerados como un riesgo, el INE no podrá impedir el registro de una candidatura ni cancelar una postulación. La decisión final corresponderá a cada fuerza política o a la persona aspirante.

Las autoridades electorales también señalan que el procedimiento será confidencial y reservado para proteger tanto las investigaciones en curso como los derechos de las personas involucradas. En caso de que durante la revisión las autoridades detecten información que amerite una investigación adicional, podrán continuar con los procedimientos que correspondan dentro de sus respectivas competencias.

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Integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas

Arturo Chávez

Arturo Manuel Chávez López es académico y sociólogo mexicano, consejero electoral del INE desde abril de 2026, cuando fue designado por la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años. Es maestro en Sociología Política y fue profesor de tiempo completo en la UNAM.

Antes de incorporarse al órgano electoral se desempeñó como director de Talleres Gráficos de México y ocupó cargos en la administración pública federal y de la Ciudad de México relacionados con innovación y gestión institucional.

En el INE también participa en comisiones vinculadas con Organización Electoral, Fiscalización, Prerrogativas y Presupuesto.

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Norma de la Cruz

Norma Irene de la Cruz Magaña es consejera electoral del INE desde julio de 2020, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, Italia.

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ámbito de la consultoría internacional, los procesos de paz y la observación electoral, con participación en proyectos vinculados con organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el INE impulsa temas de modernización institucional, uso de tecnologías, inclusión y políticas con perspectiva de género.

Uuc-kib Espadas

Uuc-kib Espadas Ancona es consejero electoral del INE desde julio de 2020, licenciado en Antropología Social y en Historia, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Comunicación.

Antes de integrarse al instituto tuvo una trayectoria política como diputado federal durante la LVIII Legislatura, entre 2000 y 2003, como integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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INE Elecciones México 2027

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