Primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria: quiénes reciben depósitos del 3 al 7 de agosto

Quiénes reciben el primer pago de la Beca Rita Cetina del 3 al 7 de agosto

Los depósitos comenzarán el lunes 3 de agosto y se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Para saber qué día corresponde el depósito, debe tomarse como referencia el primer apellido de la madre, padre o tutor que aparece como titular de la tarjeta, y no el del estudiante beneficiario.

Así quedan distribuidos los pagos de la primera semana:

- Lunes 3 de agosto: A y B

- Martes 4 de agosto: C

- Miércoles 5 de agosto: D, E y F

- Jueves 6 de agosto: G

- Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

Por ejemplo, si el estudiante tiene un apellido que comienza con "M", pero la tarjeta fue expedida a nombre de su madre y su primer apellido comienza con "C", la fecha que debe tomarse como referencia es el martes 4 de agosto.

Cómo queda el calendario completo de pagos para agosto

Quienes no aparezcan entre las letras programadas para los primeros cinco días no quedarán fuera del depósito. Después del viernes 7 de agosto, la dispersión continuará la siguiente semana para cubrir los apellidos restantes, desde la M hasta la Z.

La segunda parte del calendario queda de la siguiente manera:

- Lunes 10 de agosto: M

- Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

- Miércoles 12 de agosto: R

- Jueves 13 de agosto: S

- Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z