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México

Primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria: quiénes reciben depósitos del 3 al 7 de agosto

El orden de los depósitos depende del apellido del titular de la tarjeta. Consulta cuándo podrás disponer del apoyo y cómo verificar que el dinero ya llegó a tu cuenta.
mar 28 julio 2026 09:09 AM
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El dinero no llegará a todas las familias el mismo día, ya que la dispersión seguirá un calendario durante las primeras semanas del mes (Expansión|ChatGPT)

Agosto está a punto de comenzar y con él, los depósitos a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina. Primero deberá concluir la entrega de tarjetas, programada hasta el viernes 31 de julio, para después dar paso a los pagos del apoyo.

Sin embargo, el dinero no llegará a todas las familias el mismo día, ya que la dispersión seguirá un calendario durante las primeras semanas del mes. A continuación, te explicamos quiénes recibirán primero el depósito, las fechas de pago y cuánto dinero corresponde a cada beneficiario.

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Quiénes reciben el primer pago de la Beca Rita Cetina del 3 al 7 de agosto

Los depósitos comenzarán el lunes 3 de agosto y se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Para saber qué día corresponde el depósito, debe tomarse como referencia el primer apellido de la madre, padre o tutor que aparece como titular de la tarjeta, y no el del estudiante beneficiario.

Así quedan distribuidos los pagos de la primera semana:

- Lunes 3 de agosto: A y B

- Martes 4 de agosto: C

- Miércoles 5 de agosto: D, E y F

- Jueves 6 de agosto: G

- Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

Por ejemplo, si el estudiante tiene un apellido que comienza con "M", pero la tarjeta fue expedida a nombre de su madre y su primer apellido comienza con "C", la fecha que debe tomarse como referencia es el martes 4 de agosto.

Cómo queda el calendario completo de pagos para agosto

Quienes no aparezcan entre las letras programadas para los primeros cinco días no quedarán fuera del depósito. Después del viernes 7 de agosto, la dispersión continuará la siguiente semana para cubrir los apellidos restantes, desde la M hasta la Z.

La segunda parte del calendario queda de la siguiente manera:

- Lunes 10 de agosto: M
- Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q
- Miércoles 12 de agosto: R
- Jueves 13 de agosto: S
- Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

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Con esta distribución, el calendario contempla depósitos desde el lunes 3 hasta el viernes 14 de agosto, siempre tomando como referencia el primer apellido del titular de la tarjeta.

Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina en agosto

La cantidad que recibirá cada familia no es igual para todos los estudiantes, pues depende del nivel educativo en el que se encuentre inscrito el beneficiario.

Para primaria, el apoyo asciende a 2,500 pesos anuales por cada alumna o alumno registrado en una escuela pública. Este recurso está destinado a contribuir con los gastos relacionados con la compra de útiles y uniformes escolares.

Quienes tienen estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos bimestrales por familia. Cuando dentro del mismo hogar existen dos o más alumnos inscritos en este nivel educativo, se agregan 700 pesos por cada estudiante adicional.

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Esto significa que una familia con dos estudiantes de secundaria recibiría 2,600 pesos por bimestre: los 1,900 pesos correspondientes al apoyo familiar más 700 pesos por el segundo alumno. Si fueran tres estudiantes de secundaria, el depósito ascendería a 3,300 pesos, al sumarse otros 700 pesos por el tercer integrante.

Cómo saber si ya depositaron la Beca Rita Cetina

No es necesario acudir directamente a una sucursal o cajero para comprobar si el dinero ya se encuentra disponible. Una de las alternativas es consultar la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos con sistemas Android e iOS.

Desde la app pueden revisarse el saldo disponible, los movimientos registrados en la cuenta y la información relacionada con la llegada de recursos. De esta manera, el titular puede comprobar desde su teléfono si el depósito ya se refleja antes de intentar retirar el dinero.

Otra alternativa es llamar al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Una vez establecida la comunicación, debe seleccionarse la opción 1, proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta e ingresar el año de nacimiento del titular. Tras completar estos datos, el sistema informará el saldo disponible en la cuenta.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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