Comité de la Unesco pone la mira en Calakmul por el Tren Maya y México niega omisión de información

En un comunicado conjunto difundido este fin de semana, ambas dependencias aseguraron que el Estado mexicano entregó, conforme a los plazos establecidos por la Unesco, todos los informes solicitados, incluidas las evaluaciones naturales y culturales del bien, por lo que calificaron como "incorrecto" atribuir al país una omisión en la entrega de información.

La preocupación de la Unesco

Calakmul fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en 2002 por su riqueza arqueológica y, en 2014, se convirtió en el primer Bien Mixto de México al incorporar también el valor ecológico de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Esa categoría implica un monitoreo permanente por parte de la Unesco sobre las condiciones de conservación del sitio.

El análisis discutido en Busan se sustenta en el proyecto de decisión 48 COM 7B.64, elaborado por el Centro del Patrimonio Mundial con base en las evaluaciones técnicas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).

Si bien ambos organismos reconocen las acciones de conservación reportadas por México, consideran que aún es necesario ampliar la evaluación para descartar posibles afectaciones al Valor Universal Excepcional que justificó la inscripción de Calakmul como Patrimonio Mundial.

Entre las principales observaciones figura el impacto acumulativo de las obras asociadas al Tramo 7 del Tren Maya, incluidas estaciones ferroviarias, caminos de acceso, centros de atención a visitantes, infraestructura turística y el Hotel Mundo Maya Calakmul, desarrollados dentro del área de influencia del sitio.