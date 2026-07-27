Comité de la Unesco pone la mira en Calakmul por el Tren Maya y México niega omisión de información

Las dependencias señalaron que entre 2022 y 2026 el INAH presentó seis informes sobre el estado de conservación de Calakmul y documentó acciones de conservación de monumentos arqueológicos, estudios mediante tecnología LiDAR, la restauración del conjunto pictórico de Ch'ik Naahb, la conservación del friso estucado de la subestructura IIC y la habilitación de dos museos de sitio.
En materia ambiental, la Conanp afirmó que durante la Misión de Monitoreo Reactivo realizada por especialistas de la Unesco en septiembre de 2025 proporcionó toda la información solicitada sobre las medidas de mitigación implementadas durante la construcción del Hotel Mundo Maya Calakmul.
Entre ellas mencionó la construcción sobre palafitos, la reducción del número de pisos y habitaciones respecto al proyecto original, el respeto al dosel forestal, la instalación de pasos de fauna, la protección y mantenimiento de aguadas, el uso de energía solar y otras acciones orientadas a disminuir el impacto ambiental de la obra.
Para el gobierno mexicano, el problema no fue la falta de información, sino que el informe elaborado por la Misión de Monitoreo Reactivo de la propia Unesco no estuvo listo para integrarse a la documentación distribuida entre las delegaciones antes de la sesión del Comité.
Por ello, la representación mexicana manifestó su inconformidad al considerar que el proyecto de decisión fue elaborado sin incorporar formalmente las conclusiones de esa misión, pese a que México atendió todos los requerimientos técnicos y facilitó el trabajo de los especialistas internacionales.
"Consideramos que la ausencia de las conclusiones de la Misión en la presente recomendación limitó el panorama necesario para contar con una evaluación precisa de las condiciones que presenta el sitio en este momento", señalaron la Conanp y el INAH.
Las dependencias también advirtieron que aplazar el análisis del informe hasta la sesión de 2027 puede llevar a que el Comité valore información que ya no refleje las condiciones actuales del bien.
Un seguimiento que continuará
La resolución aprobada por el Comité del Patrimonio Mundial no modifica el estatus de Calakmul como Patrimonio Mundial ni plantea, por ahora, su incorporación a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
No obstante, sí mantiene bajo seguimiento internacional los posibles impactos de las obras asociadas al Tren Maya y obliga al Estado mexicano a presentar nueva información técnica antes de que el caso vuelva a ser analizado en 2027.