Fiscalía de Guerrero investiga muerte de Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán

El hecho habría ocurrido de manera accidental cuando manipulaba un arma; sin embargo, las autoridades indicaron que los resultados de la necropsia serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento.

La Fiscalía informó que elementos de la Policía Investigadora Ministerial y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias, recabar indicios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La dependencia afirmó que las investigaciones continuarán con apego a la ley.

En las horas posteriores al deceso surgieron versiones extraoficiales que señalaban que el edil había sido atacado a balazos por varios sujetos mientras permanecía en un restaurante. No obstante, esa información no ha sido confirmada por la autoridad ministerial, que mantiene abierta la investigación.

Daniel Méndez Flores fue electo presidente municipal de Huamuxtitlán en las elecciones de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano para el periodo 2024-2027. Antes de asumir el cargo encabezó el Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Bienestar Guerrero.