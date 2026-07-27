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México

Fiscalía de Guerrero investiga muerte de Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán

Las autoridades de Guerrero investigan la muerte del alcalde de Huamuxtitlán. Las primeras versiones señalan un incidente con un arma de fuego.
lun 27 julio 2026 02:16 PM
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Daniel Méndez Flores fue electo presidente municipal de Huamuxtitlán en las elecciones de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano para el periodo 2024-2027. (Especial)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte del presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, quien falleció la noche del domingo 26 de julio en su domicilio de la comunidad de Santa Cruz, en la región Montaña.

De acuerdo con los informes preliminares, el alcalde, emanado de Movimiento Ciudadano (MC), sufrió una lesión por arma de fuego dentro de su vivienda.

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El hecho habría ocurrido de manera accidental cuando manipulaba un arma; sin embargo, las autoridades indicaron que los resultados de la necropsia serán determinantes para establecer la causa del fallecimiento.

La Fiscalía informó que elementos de la Policía Investigadora Ministerial y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias, recabar indicios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La dependencia afirmó que las investigaciones continuarán con apego a la ley.

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En las horas posteriores al deceso surgieron versiones extraoficiales que señalaban que el edil había sido atacado a balazos por varios sujetos mientras permanecía en un restaurante. No obstante, esa información no ha sido confirmada por la autoridad ministerial, que mantiene abierta la investigación.

Daniel Méndez Flores fue electo presidente municipal de Huamuxtitlán en las elecciones de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano para el periodo 2024-2027. Antes de asumir el cargo encabezó el Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Bienestar Guerrero.

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En la región también era conocido por ser propietario del equipo de sonido "El Fantoche", con el que amenizaba eventos sociales.

El alcalde había denunciado un hecho violento durante el proceso electoral. El 1 de junio de 2024 informó que hombres armados atacaron a balazos su domicilio horas antes de la jornada electoral, aunque precisó que ni él ni su familia se encontraban en el inmueble.

Tras confirmarse su muerte, familiares y autoridades municipales evitaron hacer declaraciones sobre lo ocurrido, mientras diversos ayuntamientos de Guerrero expresaron condolencias a sus seres queridos y reconocieron su labor al frente del municipio.

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