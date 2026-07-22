Sheinbaum pide revisar la operación de las academias militarizadas ante el feminicidio de Dafne Zapata

"No dependen de la Sedena. Son centros estatales, de educación, que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, sostuvo la presidenta este miércoles.

Claudia Sheinbaum pidió que se haga justicia en este caso, pues la mamá de la adolescente, Alejandra Quintos, rechaza la versión oficial sobre que la muerte de su hija se dio tras sufrir una caída. Ella denuncia que la menor de 13 años fue torturada y violentada en la Academia Militarizada Doenitz, de Ciudad Madero.

El pasado 13 de julio, Dafne Zapata acudió a un campamento de verano en esa escuela. Dos días después, personal del plantel le avisó a su madre que la joven se desmayó en un entrenamiento y se golpeó en la boca.

Para el 16 de julio, le informaron que la adolescente tenía otras afectaciones, como vómito, pero en ningún momento la joven habló con su mamá. Por la noche del mismo día, la academia dijo que Dafne se había desvanecido y que no tenía signos vitales.

Un día después, la escuela entregó el cuerpo de Dafne a su madre. Ella iba, según testimonio de Alejandra Quintos, con el cabello mojado, vomitada y con agua en los pulmones, por lo que acusa que su hija fue torturada.

No es el primer caso de un menor que muere en una academia militarizada. En Morelos, en 2025, un niño de 13 también murió en un campamento de este tipo. Familiares del menor señalaron que la necropsia reveló que él tenía daños en su cuerpo, presuntos golpes y actos de violencia física.