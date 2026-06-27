México y EU inauguran planta que producirá hasta 100 millones de moscas estériles contra el gusano barrenador

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, señaló que la aportación busca proteger al ganado, el comercio y la seguridad alimentaria de ambas naciones.

“El objetivo es claro: eliminar esta plaga para proteger el ganado, el comercio y la seguridad alimentaria de Estados Unidos y México”, afirmó el diplomático.

La biofábrica de Metapa de Domínguez iniciará operaciones este 28 de junio y alcanzará una producción de 100 millones de moscas estériles por semana. (Foto: Secretaría de Agricultura )

La nueva biofábrica, ubicada en Metapa de Domínguez, comenzará operaciones este 28 de junio y para mediados de julio producirá 28 millones de moscas estériles cada semana. La meta es incrementar gradualmente la producción hasta alcanzar los 100 millones semanales al cierre de 2026, con la posibilidad de ampliarla posteriormente a 120 millones.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, destacó que la instalación representa un paso estratégico para proteger la industria ganadera, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía alimentaria de México y Estados Unidos.

La funcionaria recordó que desde noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso de gusano barrenador en Catazajá, Chiapas, el gobierno federal desplegó una estrategia nacional de contención en coordinación con productores ganaderos y autoridades sanitarias.

Como resultado, se han inspeccionado más de 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado 84,000 cargamentos pecuarios y liberado cerca de 7,000 millones de moscas estériles, además de instalarse más de 578,000 trampas artesanales para capturar insectos transmisores de la plaga.