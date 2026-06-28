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México

Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, es asesinado en Guerrero

El exfuncionario conducía una camioneta cuando varios hombres armados le cerraron el paso en la glorieta situada frente al acceso principal de Igualapa.
dom 28 junio 2026 06:04 PM
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Apolonio Álvarez Montes gobernó el municipio en los periodos 2005-2008 y 2018-2021. (Especial)

Apolonio Álvarez Montes, quien ocupó en dos ocasiones la presidencia municipal de Igualapa, Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo cuando circulaba a bordo de una camioneta en la comunidad de San Juan de los Llanos.

De acuerdo con los reportes, el exfuncionario conducía una camioneta cuando varios hombres armados le cerraron el paso en la glorieta situada frente al acceso principal de la localidad. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones y escaparon antes de la llegada de los elementos de seguridad.

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El atentado ocurrió alrededor de las 10:50 horas. La camioneta quedó con numerosos impactos de bala en el parabrisas y en la ventanilla del conductor.

Elementos ministeriales realizaron las primeras diligencias y acordonaron la zona, mientras que autoridades de seguridad desplegaron un operativo en busca de los responsables.

Álvarez Montes gobernó el municipio en los periodos 2005-2008 y 2018-2021, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). También participó como candidato en otros procesos electorales locales.

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El político era militante del PAN, opositor al partido del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de Morena.

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De acuerdo con el partido, Bravo Martínez advirtió que temía por su vida durante una mesa de seguridad regional realizada el pasado 11de mayo, en la que solicitó protección al gobierno estatal y lo planteó personalmente al gobernador Salomón Jara.

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