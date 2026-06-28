Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, es asesinado en Guerrero

Apolonio Álvarez Montes, quien ocupó en dos ocasiones la presidencia municipal de Igualapa, Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo cuando circulaba a bordo de una camioneta en la comunidad de San Juan de los Llanos.

De acuerdo con los reportes, el exfuncionario conducía una camioneta cuando varios hombres armados le cerraron el paso en la glorieta situada frente al acceso principal de la localidad. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones y escaparon antes de la llegada de los elementos de seguridad.