Sheinbaum responde a la DEA: “Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar el país"

Señaló que en esta colaboración piden al gobierno estadounidense que evite el tráfico de armas a México y aseguró que Estados Unidos tiene “mucho trabajo que hacer, muchísimo”.

Además, comentó que, hasta ahora, Estados Unidos no ha informado al gobierno mexicano sobre el posible involucramiento del FBI en el secuestro y traslado a norteamérica de Ismael "El Mayo" Zambada, el pasado 25 de julio de 2024.

Sin embargo, consideró que “es obvia” la participación de los estadounidenses, ya que exhiben el avión donde viajó el capo en el War Eagles Air Museum como parte de un operativo del FBI.

FGR analiza reclamar decomiso millonario al "Mayo"

Al ser cuestionada sobre si México pedirá parte de los 15,000 millones de dólares que Estados Unidos piensa decomisar a Ismael "El Mayo" Zambada, Sheinbaum comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza esa posibilidad.

Ello porque, este lunes, el juez federal Brian M. Cogan impuso una orden de confiscación por dicha cantidad contra el narcotraficante como una medida de reparación por el envío de fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

Esta cifra que representa la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico, pues con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el otro exlíder del Cártel de Sinaloa sentenciado en Estados Unidos, el monto fue de 2,400 millones de dólares.

Al ser cuestionada sobre la sentencia a cadena perpetua al narcotraficante “El Mayo”, la mandataria declinó pronunciarse, pero mencionó que, más allá de que él convoque a los jóvenes a no involucrarse con el crimen organizado, su gobierno atiende las causas sociales para evitar que las personas se relacionen con la delincuencia.

“Nosotros decimos que acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a una vida de penurias, es una vida donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, declaró.