¿Habrá aguinaldo de 30 días por antigüedad? La iniciativa que busca aumentos según los años trabajados

El que todas las personas trabajadoras reciban un aguinaldo de 30 días de salario volvió a ser discusión en la Cámara de Diputados, pero ahora con una propuesta diferente a las que se presentaron en los últimos años.
En lugar de duplicar de inmediato la prestación para todos los trabajadores, la iniciativa plantea un incremento gradual conforme aumente la antigüedad laboral. Para ello se busca reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que actualmente establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.
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¿Cuál es la propuesta para incrementar el aguinaldo a 30 días?
La discusión para aumentar el aguinaldo mínimo no es nueva, desde hace varios años, legisladores de distintos grupos parlamentarios han presentado iniciativas de reforma para modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de duplicar la prestación obligatoria que reciben millones de trabajadores del sector privado.
La primera propuesta de mayor alcance planteaba elevar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario para todas las personas trabajadoras, sin importar su antigüedad dentro de la empresa.
Estas iniciativas señalan que es necesario este incremento debido a que el aguinaldo se mantiene sin cambios desde 1970, mientras que las necesidades económicas de las familias han aumentado de manera importante durante las últimas décadas.
Sin embargo, los empresarios manifestaron preocupación por el impacto financiero que implicaría duplicar de manera inmediata esta prestación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Aumento progresivo del aguinaldo
El proyecto plantea un aumento del aguinaldo conforme a la antigüedad del trabajador, por lo que quedaría de la siguiente forma:
- Entre uno y dos años de antigüedad reciben el mínimo vigente de 15 días de salario.
- Entre tres y cuatro aumentaría a 20 días.
- Al cumplir cinco años el aguinaldo subiría a 25 días.
- A partir de los seis años alcanzaría 30 días de salario.
Con este esquema se permitiría reconocer la permanencia laboral y, al mismo tiempo, reducir el impacto económico inmediato para las empresas, facilitando una transición gradual hacia un aguinaldo mayor sin modificar de golpe las obligaciones patronales, señala la iniciativa de Movimiento Ciudadano (MC).
¿Qué dice hoy la Ley Federal del Trabajo y qué tendría que cambiar?
Mientras la discusión sobre la reforma sigue sin una fecha para realizarse, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) permanece sin modificaciones.
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Actualmente, la LFT establece que todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.
La ley señala que quienes no hayan laborado el año completo tienen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo trabajado.
La iniciativa presentada busca modificar precisamente ese primer párrafo del artículo 87 para incorporar un sistema escalonado basado en la antigüedad.
Esta propuesta deberá analizarse en comisiones y ser discutida, para luego ser votada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En caso de ser aprobada por ambas cámaras, aún necesitaría ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.
Mientras ese proceso no concluya, el aguinaldo mínimo obligatorio continúa siendo de 15 días de salario, por lo que ningún empleador está obligado todavía a otorgar los montos planteados en la iniciativa.
Las iniciativas que han buscado aumentar el aguinaldo en México
El aumento del aguinaldo es una de las reformas laborales que más veces ha regresado a la agenda legislativa en los últimos años. Sin embargo, existen antecedentes de esta iniciativa desde 1989, cuando la entonces diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Rodríguez Carrera, presentó una iniciativa que reformaba el artículo 87 de la LFT para que todas las personas trabajadoras recibieran 30 días de aguinaldo desde su primer año de trabajo y, a partir del tercer año trabajado, aumentara un día.
En 2023, diputados y senadores de distintos partidos han presentado iniciativas para elevar la prestación de 15 a 30 días de salario. Para 2024, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó un dictamen para duplicar el aguinaldo obligatorio.
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Sin embargo, la propuesta no alcanzó a discutirse en el Pleno antes de concluir el periodo legislativo, por lo que quedó pendiente.
Durante 2025 también se registraron nuevos proyectos con el mismo objetivo, aunque ninguno se ha aprobado.