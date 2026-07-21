¿Habrá aguinaldo de 30 días por antigüedad? La iniciativa que busca aumentos según los años trabajados

¿Cuál es la propuesta para incrementar el aguinaldo a 30 días?

La discusión para aumentar el aguinaldo mínimo no es nueva, desde hace varios años, legisladores de distintos grupos parlamentarios han presentado iniciativas de reforma para modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de duplicar la prestación obligatoria que reciben millones de trabajadores del sector privado.

La primera propuesta de mayor alcance planteaba elevar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario para todas las personas trabajadoras, sin importar su antigüedad dentro de la empresa.

Estas iniciativas señalan que es necesario este incremento debido a que el aguinaldo se mantiene sin cambios desde 1970, mientras que las necesidades económicas de las familias han aumentado de manera importante durante las últimas décadas.

De aprobarse la reforma, el monto del aguinaldo dependería de la permanencia del trabajador en la empresa.

Sin embargo, los empresarios manifestaron preocupación por el impacto financiero que implicaría duplicar de manera inmediata esta prestación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Aumento progresivo del aguinaldo

El proyecto plantea un aumento del aguinaldo conforme a la antigüedad del trabajador, por lo que quedaría de la siguiente forma:

- Entre uno y dos años de antigüedad reciben el mínimo vigente de 15 días de salario.

- Entre tres y cuatro aumentaría a 20 días.

- Al cumplir cinco años el aguinaldo subiría a 25 días.

- A partir de los seis años alcanzaría 30 días de salario.

Con este esquema se permitiría reconocer la permanencia laboral y, al mismo tiempo, reducir el impacto económico inmediato para las empresas, facilitando una transición gradual hacia un aguinaldo mayor sin modificar de golpe las obligaciones patronales, señala la iniciativa de Movimiento Ciudadano (MC).

¿Qué dice hoy la Ley Federal del Trabajo y qué tendría que cambiar?

Mientras la discusión sobre la reforma sigue sin una fecha para realizarse, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) permanece sin modificaciones.