La condena a cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada lo coloca en la lista de los narcotraficantes mexicanos que han recibido las penas más severas por parte de la justicia de Estados Unidos.
Del "Mayo" Zambada al "Chapo": las mayores sentencias contra narcotraficantes mexicanos en EU
Captura del Mayo Zambada
El cofundador del llamado Cártel de Sinaloa cerró así una etapa de más de cuatro décadas de actividad criminal y se convirtió, junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán, en uno de los dos líderes históricos del narcotráfico mexicano condenados a prisión de por vida en Estados Unidos.
Zambada, de 76 años, quien durante años fue considerado uno de los capos más poderosos y discretos de México, fue detenido el 26 de julio de 2024 en Estados Unidos en una operación que generó controversia entre ambos países.
El propio "Mayo" aseguró que fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense después de haber sido engañado y trasladado por un hijo de "El Chapo". Washington negó haber participado en un secuestro y sostuvo que la captura fue resultado de una operación contra el narcotráfico.
Desde entonces permaneció preso en Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
Las mayores sentencias contra narcotraficantes mexicanos en EU
Estas son algunas de las condenas más severas que han recibido líderes del narcotráfico mexicano en tribunales estadounidenses:
Ismael "El Mayo" Zambada – cadena perpetua
El cofundador del Cártel de Sinaloa recibió la pena máxima en Estados Unidos tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
Joaquín "El Chapo" Guzmán – cadena perpetua más 30 años de prisión
El líder del Cártel de Sinaloa fue condenado en 2019 por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Actualmente cumple su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos.
Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" – 49 años y un mes de prisión
El narcotraficante mexicano-estadounidense, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, recibió una de las condenas más largas para un capo mexicano sin cadena perpetua.
Osiel Cárdenas Guillén – 25 años de prisión
El exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas contra agentes federales.
Benjamín Arellano Félix – 25 años de prisión
El fundador del Cártel de Tijuana recibió esta pena tras declararse culpable de delitos relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado.
Vicente Zambada Niebla "El Vicentillo" – 15 años de prisión
El hijo de "El Mayo" fue sentenciado tras colaborar con las autoridades estadounidenses y aportar información sobre la estructura del Cártel de Sinaloa.
El último líder histórico del narcotráfico mexicano
Con la condena de Zambada, Estados Unidos cerró el proceso judicial contra uno de los últimos grandes líderes del narcotráfico mexicano de la vieja generación.
A diferencia de "El Chapo", Zambada nunca fue detenido en México. Durante décadas mantuvo un perfil bajo y evitó la exposición pública, incluso cuando se convirtió en uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa.
En 2010 concedió una entrevista a la revista Proceso, en la que reconoció que el Ejército mexicano estuvo cerca de capturarlo en varias ocasiones y que terminar en prisión era uno de sus mayores temores.
Sin embargo, la caída de los grandes capos no ha detenido la violencia criminal. Tras la captura de Zambada, una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa entre sus seguidores y los hijos de "El Chapo" provocó una disputa que ha dejado miles de víctimas.
La sentencia contra "El Mayo" representa el final judicial de uno de los hombres que dominaron el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos durante décadas, pero también evidencia que las estructuras criminales han continuado adaptándose después de la caída de sus principales líderes.