Del "Mayo" Zambada al "Chapo": las mayores sentencias contra narcotraficantes mexicanos en EU

Captura del Mayo Zambada

El cofundador del llamado Cártel de Sinaloa cerró así una etapa de más de cuatro décadas de actividad criminal y se convirtió, junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán, en uno de los dos líderes históricos del narcotráfico mexicano condenados a prisión de por vida en Estados Unidos.

Zambada, de 76 años, quien durante años fue considerado uno de los capos más poderosos y discretos de México, fue detenido el 26 de julio de 2024 en Estados Unidos en una operación que generó controversia entre ambos países.

El propio "Mayo" aseguró que fue llevado contra su voluntad a territorio estadounidense después de haber sido engañado y trasladado por un hijo de "El Chapo". Washington negó haber participado en un secuestro y sostuvo que la captura fue resultado de una operación contra el narcotráfico.

Desde entonces permaneció preso en Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.