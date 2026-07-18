Estos son los 10 estados donde la población reporta menos satisfacción con la vida, según el Inegi

Oaxaca es la entidad federativa con el promedio más bajo en cuanto a la sensación de bienestar que perciben sus habitantes. Alcanza una media de 8.32.

La encuesta, publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) este martes, mide cómo la población evalúa la satisfacción con la vida, el balance afectivo y el sentido de vida.

Después de Oaxaca, el siguiente estado con la calificación más baja es Tabasco, con un promedio de 8.37, y Michoacán, con 8.48.

Se trata de entidades con altos niveles de pobreza y, en el caso de Michoacán, también de violencia. Otros estados con menos satisfacción con la vida son Puebla y Guerrero, con un promedio de 8.51 cada uno, así como Tlaxcala, que alcanza una media de 8.52.

En contraste, Chihuahua se posiciona como la entidad de México con el promedio más alto de satisfacción con la vida, que es de 8.85. Le siguen Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, que, a pesar de la violencia que registrada en algunos de estos territorios, su población se considera satisfecha con la vida que lleva.

Al dividir por sexo, Baja California Sur es el estado donde tanto los hombres como las mujeres se sienten más satisfechos para la vida, seguido de Sonora y Tamaulipas.

La Ciudad de México se encuentra por debajo, con un promedio general de 8.63.