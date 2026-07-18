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México

Estos son los 10 estados donde la población reporta menos satisfacción con la vida, según el Inegi

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado mide cómo la población evalúa la satisfacción con la vida, el balance afectivo y el sentido de vida.
sáb 18 julio 2026 01:38 PM
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La firma Ipsos Global aseguró que el mundo es más feliz hoy que en 2007. (Foto: Thinkstock)
Oaxaca es el estado de México donde la población reporta menos satisfacción con la vida. (Foto: Thinkstock)

La población mexicana mayor de 18 años dice estar satisfecha con la vida en buena medida. En una escala del 0 al 10, los mexicanos califican esta percepción con un promedio de 8.62, según resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025.

Pero hay estados del país donde los habitantes se ubican por debajo de esa media en cuanto a la satisfacción que experimentan con la vida.

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Oaxaca es la entidad federativa con el promedio más bajo en cuanto a la sensación de bienestar que perciben sus habitantes. Alcanza una media de 8.32.

La encuesta, publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) este martes, mide cómo la población evalúa la satisfacción con la vida, el balance afectivo y el sentido de vida.

Para saber más

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Economía

Los mexicanos superan la educación de sus padres, pero no necesariamente su patrimonio

Después de Oaxaca, el siguiente estado con la calificación más baja es Tabasco, con un promedio de 8.37, y Michoacán, con 8.48.

Se trata de entidades con altos niveles de pobreza y, en el caso de Michoacán, también de violencia. Otros estados con menos satisfacción con la vida son Puebla y Guerrero, con un promedio de 8.51 cada uno, así como Tlaxcala, que alcanza una media de 8.52.

En contraste, Chihuahua se posiciona como la entidad de México con el promedio más alto de satisfacción con la vida, que es de 8.85. Le siguen Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, que, a pesar de la violencia que registrada en algunos de estos territorios, su población se considera satisfecha con la vida que lleva.

Al dividir por sexo, Baja California Sur es el estado donde tanto los hombres como las mujeres se sienten más satisfechos para la vida, seguido de Sonora y Tamaulipas.

La Ciudad de México se encuentra por debajo, con un promedio general de 8.63.

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