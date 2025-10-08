Lanzan Red de Respuesta al VIH porque el 38% de casos todavía se detecta tarde

Se trata de una plataforma que conjunta estadísticas sobre las nuevas infecciones, investigación y documentos técnicos. También cuenta con un mapa con la ubicación de las unidades de salud públicas y de organizaciones no gubernamentales que ofrecen atención al VIH.

La Red busca disminuir el porcentaje de personas no diagnosticadas mediante mayor disponibilidad de pruebas y fortalecer el acceso a los servicios de salud, explicó Karla Berdichevsky, representante de Colmena Consultoras.

Esas medidas resultan urgentes porque el 38% de los casos de VIH todavía se diagnostican tarde en México, señaló Víctor Rodríguez, director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) de la Secretaría de Salud.

”Esto significa que las personas ya llegaron con algún síntoma y ya acudieron a un servicio de salud y no se les ofreció una prueba diagnóstica”, indicó.

Se estima que 400,000 personas viven con VIH en México; unas 4,400 fallecen cada año y se registran alrededor de 22,000 nuevas infecciones anuales, explicó.

Las cifras muestran la larga distancia hacia las metas 2030, que también promueven la reducción de las nuevas infecciones y de las muertes, así como eliminar el estigma y la discriminación, detalló Dosis Calderón, representante adjunta de UNFPA México.

El funcionario Rodríguez expuso que hasta el 2024 México había logrado que 80% de las personas con VIH estén diagnosticadas; 81% están en tratamiento antirretroviral, y 93% en supresión virológica. Todos los porcentajes por debajo del 95%.

“Estamos lejos de las metas”, reconoció y agregó: “No hemos llegado, pero vamos y estamos en camino de poderlo lograr”.

La Red de Respuesta al VIH acompañará los esfuerzos. Con el aval de Censida, incluirá en su plataforma los botones “Quiero prueba”, “Quiero PREp”, “Quiero tratamiento”. A través de ellos los usuarios serán orientados de cómo y dónde acceder a esos servicios.