Continuarán las lluvias por llegada del monzón mexicano

Se prevé que las lluvias continúen en gran parte del país durante este fin de semana, principalmente en la zona norte del país, se prevé la llegada del llamado monzón mexicano.

Después de varios días con lluvias en distintas partes del país, todo parece indicar que estas continuarán, principalmente en los estados donde impactará este fenómeno, pues se caracteriza por llevar precipitaciones de consideración en la zona que impacta.