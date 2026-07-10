Continuarán las lluvias por llegada del monzón mexicano

Monzón mexicano coexistirá con onda tropical 17
El monzón mexicano no será el único fenómeno meteorológico que impactará el territorio mexicano durante este fin de semana, pues la onda tropical 17 ya se desplaza sobre el país.
El SMN tiene previsto que, en combinación con otros sistemas, la onda tropical 17 mantendrá el nivel de lluvias fuertes e intensas en gran parte de la República Mexicana.
El pronóstico del SMN advierte que las lluvias provocadas por este fenómeno podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento. En consecuencia, no se descartan posibles encharcamientos, inundaciones y deslaves.
Los estados que podrían verse más afectados por el avance de este fenómeno son:
- Chiapas
- Guerrero
- Oaxaca
Se prevé que el fenómeno avance del Pacífico Sur al Pacífico Central en los próximos días. Además, también se pronostica la llegada de la onda tropical 18, por la zona de la Península de Yucatán.