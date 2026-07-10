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México

Continuarán las lluvias por llegada del monzón mexicano

Las lluvias continuarán en gran parte del territorio mexicano durante este fin de semana.
vie 10 julio 2026 06:29 PM
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Las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana. (Mario Jasso)

Se prevé que las lluvias continúen en gran parte del país durante este fin de semana, principalmente en la zona norte del país, se prevé la llegada del llamado monzón mexicano.

Después de varios días con lluvias en distintas partes del país, todo parece indicar que estas continuarán, principalmente en los estados donde impactará este fenómeno, pues se caracteriza por llevar precipitaciones de consideración en la zona que impacta.

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¿Cuándo impactará el monzón mexicano 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , en una conferencia de prensa realizada en abril pasado, se prevé que el monzón mexicano comience en este mes de julio.

Así lo confirmó en aquel momento Fabián Romaña, titular del SMN, señalando que el fenómeno comenzaría a establecerse principalmente en la zona noroeste del país.

Aunque en un principio podría considerarse como algo negativo, el monzón mexicano también es considerado como una pieza central en la recuperación hídrica de dicha región, que es además una de las más áridas del territorio nacional.

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¿Cuáles serán los estados afectados por llegada del monzón mexicano?

El impacto del monzón mexicano comenzará a notarse durante el fin de semana, con lluvias puntuales de hasta 75 litros por metro cuadrado. Los estados con mayores afectaciones serán:

- Chihuahua

- Sinaloa

- Sonora

Además, también se prevén lluvias de consideración en los estados de Durango y Zacatecas, con lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado.

Las lluvias impactarán prácticamente toda la región norte del país, pues también se prevén precipitaciones de gran magnitud en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se prevé que las lluvias continúen a lo largo de este mes de julio, después de un mes de junio bastante intenso.

Para los meses de agosto y septiembre, se tiene previsto que las precipitaciones se mantengan cerca del promedio histórico.

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Gran parte del territorio nacional se verá afectado por las lluvias que traerá el llamado monzón mexicano. (Alaín Hernández)

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Monzón mexicano coexistirá con onda tropical 17

El monzón mexicano no será el único fenómeno meteorológico que impactará el territorio mexicano durante este fin de semana, pues la onda tropical 17 ya se desplaza sobre el país.

El SMN tiene previsto que, en combinación con otros sistemas, la onda tropical 17 mantendrá el nivel de lluvias fuertes e intensas en gran parte de la República Mexicana.

El pronóstico del SMN advierte que las lluvias provocadas por este fenómeno podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento. En consecuencia, no se descartan posibles encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Los estados que podrían verse más afectados por el avance de este fenómeno son:

- Chiapas

- Guerrero

- Oaxaca

Se prevé que el fenómeno avance del Pacífico Sur al Pacífico Central en los próximos días. Además, también se pronostica la llegada de la onda tropical 18, por la zona de la Península de Yucatán.

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Lluvias Fenómenos meteorológicos

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