Ken Salazar responde a Sheinbaum y reitera que EU no participó en la captura de "El Mayo" Zambada

"La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente", expresó el exdiplomático.

"Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth", añadió.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

Las declaraciones surgen luego de que Sheinbaum cuestionara las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre los hechos que derivaron en la llegada de Zambada y Guzmán López a territorio de Estados Unidos, insistiendo en que aún existen aspectos que deben esclarecerse sobre el operativo.

Salazar señaló que este episodio forma parte de su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en el capítulo titulado The Door Closes, donde aborda los acontecimientos ocurridos durante el final de su gestión diplomática en México.

El exembajador explicó que la obra plantea la necesidad de construir una "Nueva Alianza Norteamericana" entre Estados Unidos, México y Canadá para enfrentar de manera conjunta desafíos económicos, de seguridad y climáticos.

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano afirmara que no fue informado previamente sobre la operación.

Posteriormente, Zambada aseguró, mediante una carta difundida por sus abogados, que fue engañado y llevado por la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Desde entonces, las circunstancias exactas de su traslado han sido motivo de controversia entre ambos gobiernos.