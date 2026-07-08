Ken Salazar responde a Sheinbaum y reitera que EU no participó en la captura de "El Mayo" Zambada

Investigan posibles delitos graves
La fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que investigan posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos entorno a la detención y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.
En conferencia de prensa, Godoy detalló que aunque el gobierno de México ha solicitado información sobre el caso del cofundador del Cártel de Sinaloa, se han entregado datos parciales e insuficientes.
"Se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de violaciones graves", afirmó la fiscal.
A sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal general ofreció una conferencia de prensa para detallar el caso de la detención de Zambada, ocurrida en julio de 2024, en la que afirmó que el entonces embajador Ken Salazar incurrió en mentiras sobre la presunta participación de agencias estadounidenses en la detención.
De confirmarse, como lo reveló una nota periodística de Pie de Página, que el FBI intervino en la detención, se estaría frente a varias violaciones, dijo Godoy.
"El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cártel, frente a ello'', agregó.
''De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país todo apunta a que estaría de cara a tres situaciones graves", explicó.
Esas violaciones serían al Derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense.