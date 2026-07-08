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México

Ken Salazar responde a Sheinbaum y reitera que EU no participó en la captura de "El Mayo" Zambada

Autoridades informaron hoy que investigan posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos entorno a la detención y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.
mié 08 julio 2026 05:43 PM
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KEN SALAZAR
Ken Salazar tuvo una relación cercana con AMLO... luego lo vetaron de Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, respondió a los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, y sostuvo que el gobierno estadounidense dijo la verdad desde el primer momento al asegurar que no organizó ni ejecutó la operación.

En un pronunciamiento público, Salazar afirmó que tanto él como el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informaron al gobierno mexicano los días 25 y 26 de julio de 2024 que las detenciones no fueron realizadas por autoridades estadounidenses.

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"La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente", expresó el exdiplomático.

"Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad, the truth is the truth", añadió.

Las declaraciones surgen luego de que Sheinbaum cuestionara las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses sobre los hechos que derivaron en la llegada de Zambada y Guzmán López a territorio de Estados Unidos, insistiendo en que aún existen aspectos que deben esclarecerse sobre el operativo.

Salazar señaló que este episodio forma parte de su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en el capítulo titulado The Door Closes, donde aborda los acontecimientos ocurridos durante el final de su gestión diplomática en México.

El exembajador explicó que la obra plantea la necesidad de construir una "Nueva Alianza Norteamericana" entre Estados Unidos, México y Canadá para enfrentar de manera conjunta desafíos económicos, de seguridad y climáticos.

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano afirmara que no fue informado previamente sobre la operación.

Posteriormente, Zambada aseguró, mediante una carta difundida por sus abogados, que fue engañado y llevado por la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Desde entonces, las circunstancias exactas de su traslado han sido motivo de controversia entre ambos gobiernos.

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Ken Salazar no tendrá consecuencias penales

David Bonne de la Garza, fiscal especializado en Control Regional de México, explicó hoy que aunque el exembajador Ken Salazar haya incurrido en mentiras respecto a si Estados Unidos participó o no en la detención de Zambada, no ameritaría consecuencias penales.

"Si acudimos a la imagen de que un representante diplomático del nivel de un embajador como Salazar, cuando habla lo hace en calidad de representante del Estado cuya misión diplomática está desempeñando, entonces quien en realidad está haciendo uso de la voz es el Estado mismo al cual pertenece y las consecuencias tendrán que ser las que prevé el derecho internacional para estos asuntos'', dijo.

''Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales y no lo son número uno, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan técnicamente en derecho como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera lo que curre no puede ser investigado, perseguido o castigado", aclaró.

El funcionario señaló que a Salazar se le "reprocha" haberse conducido con falsedad y haber violentado el marco regulatorio de la diplomacia.

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Investigan posibles delitos graves

La fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que investigan posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos entorno a la detención y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.

En conferencia de prensa, Godoy detalló que aunque el gobierno de México ha solicitado información sobre el caso del cofundador del Cártel de Sinaloa, se han entregado datos parciales e insuficientes.

"Se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de violaciones graves", afirmó la fiscal.

A sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal general ofreció una conferencia de prensa para detallar el caso de la detención de Zambada, ocurrida en julio de 2024, en la que afirmó que el entonces embajador Ken Salazar incurrió en mentiras sobre la presunta participación de agencias estadounidenses en la detención.

De confirmarse, como lo reveló una nota periodística de Pie de Página, que el FBI intervino en la detención, se estaría frente a varias violaciones, dijo Godoy.

"El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esta operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México, sino que fue una operación entre cártel, frente a ello'', agregó.

''De confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país todo apunta a que estaría de cara a tres situaciones graves", explicó.

Esas violaciones serían al Derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense.

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Embajada de Estados Unidos Claudia Sheinbaum Estados

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