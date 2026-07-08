Aunque desde febrero diversos reportes de inteligencia y publicaciones especializadas apuntaban a que "El 03" había tomado el control de la organización criminal, la actualización del NCTC representa la primera confirmación institucional del gobierno estadounidense sobre el relevo en la cúpula del CJNG.

Juan Carlos Valencia González, de 41 años, es hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de "El Mencho".

Desde 2021 es buscado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de ser señalado como uno de los principales operadores de la estructura del CJNG.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.

La designación cobra relevancia porque el CJNG fue catalogado este año por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, por lo que el reconocimiento de un nuevo jefe implica también la actualización de los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses.

Hasta antes de esta actualización, las autoridades estadounidenses evitaban identificar públicamente a un sucesor de "El Mencho", pese a que el nombre de Valencia González figuraba como el principal aspirante a encabezar el grupo criminal.

Con el cambio en el perfil oficial del NCTC, Washington da por consolidado el relevo en el mando de una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en México y con operaciones de tráfico de drogas a nivel internacional.