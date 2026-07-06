¿Cómo saber si mi hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina?
A través del buscador habilitado por las autoridades, las familias pueden verificar si el estudiante fue incorporado al programa, conocer el resultado de la solicitud y prepararse para la entrega de tarjetas.
Los padres de familia y tutores de estudiantes de educación primaria y secundaria que estén inscritos en escuelas públicas del país y que ya realizaron el trámite de inscripción a la beca Rita Cetina, deben conocer los pasos a seguir para conocer si fueron aceptados o no en este apoyo que otorga el Gobierno federal.
La Coordinación Nacional de Becas Bienestar es la encargada de administrar, dar a conocer las fechas de los registros, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, de las asambleas en las escuelas y otras fechas relevantes para los padres de familia.
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Beca Rita Cetina para primaria
Actualmente, se realiza la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para alumnos de educación primaria, este proceso se hará en las escuelas o en otros lugares donde determinen las autoridades. La fecha establecida es hasta el 31 de julio.
Además, ya está el calendario de la dispersión de 2,500 pesos como pago único y que está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para los alumnos desde primero a sexto año de educación primaria.
Cómo saber si mi hijo fue aceptado en la beca Rita Cetina
Los padres de familia y tutores que realizaron el trámite de inscripción, pueden consultar el estatus a través de la página del Buscador de Folios Benito Juárez, se corrobora que no es un robot, y se ingresa con la Llave MX.
Escribe el número de folio de tu comprobante y saldrá el estatus del alumno. También se sugiere tener a la mano del CURP del alumno.
En esta página te aparecerá que el registro cerró; sin embargo, sí se puede consultar el estatus del alumno con el número de folio que se obtuvo al realizar el registro.
¿Cuáles son los tipos de estatus?
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Vía WhatsApp
Manda mensaje a través de WhatsApp al Centro de Atención del Bienestar 55- 22-30-21-28 en tu celular, envía un mensaje, selecciona la opción para chatear con un asesor y proporcionar la CURP de tu hijo para validar su estatus.
¿Cuál es la fecha del próximo registro?
El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que la próxima fecha de inscripción a este beneficio económico será en septiembre.
"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar en conferencia de prensa el 22 de junio.