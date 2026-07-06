Beca Rita Cetina para primaria

Actualmente, se realiza la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para alumnos de educación primaria, este proceso se hará en las escuelas o en otros lugares donde determinen las autoridades. La fecha establecida es hasta el 31 de julio.

Además, ya está el calendario de la dispersión de 2,500 pesos como pago único y que está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares para los alumnos desde primero a sexto año de educación primaria.

Cómo saber si mi hijo fue aceptado en la beca Rita Cetina

Los padres de familia y tutores que realizaron el trámite de inscripción, pueden consultar el estatus a través de la página del Buscador de Folios Benito Juárez, se corrobora que no es un robot, y se ingresa con la Llave MX.

Escribe el número de folio de tu comprobante y saldrá el estatus del alumno. También se sugiere tener a la mano del CURP del alumno.

Se debe ingresar con la Llave MX. (Foto: Captura de pantalla buscador.becasbenitojuarez)

Otra manera es ingresar a la página de Registro de la Beca Rita Cetina , entrar a la sección “Tutor” y revisar el estatus del estudiante.

En esta página te aparecerá que el registro cerró; sin embargo, sí se puede consultar el estatus del alumno con el número de folio que se obtuvo al realizar el registro.

Se debe tener a la mano el número de folio del trámite de inscripción del alumno. (Foto: becaritacetina.gob.mx)

¿Cuáles son los tipos de estatus?