Calendario pagos Beca Rita Cetina

Día Primera letra del primer apellido

Es importante recordar que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor debido a que los menores de edad no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 3 de agosto A-B

Martes 4 de agosto C

Miércoles 5 de agosto D-E-F

Jueves 6 de agosto G

Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L

Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hay depósitos

Lunes 10 de agosto M

Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto R

Jueves 13 de agosto S

Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z

¿De cuánto será el depósito?

Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.

Requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar

Para recoger la tarjeta, la madre, padre, tutora o tutor debe presentar identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. También se requiere llevar acta de nacimiento y CURP de la o el estudiante.

Las familias que se registraron y aún no tienen su tarjeta deberán mantenerse atentas a la información que se comparta en sus escuelas, ya que ahí se indicará la fecha, hora y sede para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar.

